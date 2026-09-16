Kritik pedas: Kroos mengejek trio timnas Jerman

Toni Kroos, mantan bintang Real Madrid, tak mampu menahan diri untuk melontarkan kritik pedas kepada trio Jamal Musiala, Florian Wirtz, dan Aleksandar Pavlovic saat membahas pengumuman daftar pemain oleh pelatih Jürgen Klopp, yang akan diungkapkan besok Kamis.

Dalam podcast "Einfach Mal Luppen", yang ia bawakan bersama saudaranya, Felix, sang juara Piala Dunia 2014 itu bercanda mengenai para pemain yang mungkin masuk dalam daftar pertandingan UEFA Nations League mendatang, di mana tantangannya adalah menyebutkan tiga pemain yang tidak tampil di Piala Dunia terakhir.

Menurut yang dilaporkan surat kabar "AS", Kroos mengejutkan semua orang dengan jawaban sinis: "Aku menunjuk tiga pemain yang tidak tampil di Piala Dunia: Pavlovic, Wirtz, dan Musiala".

Ketiganya sebenarnya termasuk dalam skuad Jerman di turnamen tersebut, sehingga Felix membutuhkan beberapa detik untuk memahami sindiran saudaranya, lalu menjawab: "Apa? Apa? Di Piala Dunia mana mereka tidak tampil?" tanyanya sebelum menangkap maksud candaan itu: "Karena mereka tidak terlihat atau apa?".

Toni Kroos menyindir penampilan buruk trio tersebut selama turnamen yang membuat Jerman tersingkir di babak 32 besar di tangan Paraguay.

Setelah lontaran itu, Kroos menyebutkan tiga pemain yang memenuhi syarat yang diajukan saudaranya, dan yang ia ingin lihat dalam daftar pertama Klopp: Tom Bischof dan Lennart Karl, yang keduanya berasal dari Bayern Munich, serta Said El Mala, bintang muda dari Köln.

Di sisi lain, Felix Kroos memilih Jan Aurel Bisseck, Kevin Schade, dan Grischa Prömel.

Timnas Jerman akan segera menjalani empat pertandingan di UEFA Nations League melawan Belanda, Yunani (dua kali), dan Serbia.

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