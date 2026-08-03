Kritik Dini Menerpa Bintang Real Madrid Sebelum Kepergiannya

Mendekatnya kepindahan bintang Real Madrid asal Argentina, Franco Mastantuono, ke jajaran skuad Fiorentina dengan status pinjaman, memicu beragam reaksi di Italia.

Mastantuono terikat kontrak dengan Real Madrid hingga musim panas 2031, namun ia mendekati peluang hengkang dengan status pinjaman akibat minimnya menit bermain bersama Los Blancos.

Jaringan "Tutto Mercato Web" menyebutkan bahwa Giovanni Galli, mantan kiper Fiorentina, menyatakan keberatannya atas transfer Mastantuono, meski ia mengakui bakat pemain tersebut.

Galli berkata, "Tentu saja, Mastantuono memiliki daya tarik besar karena ia datang dari Real Madrid, tetapi kita harus melihat apakah ia memiliki karakteristik yang memungkinkannya berpadu di dalam sebuah tim yang kolektif."

Ia menambahkan, "Daniel Bertoni mengatakan bahwa ia adalah pemain yang mampu menggiring bola. Dalam sebuah tim yang terorganisir, wajar jika Anda membutuhkan pemain berbakat yang mampu melewati lawan, tetapi ia tidak boleh menjadi pemain yang hanya menggunakan Fiorentina untuk membangun kariernya."

Giovanni Galli menutup pernyataannya dengan mengatakan, "Mastantuono harus datang ke sini demi mengembangkan level Fiorentina, dan menjadikan tim ini lebih baik, dan itu adalah hal yang sama sekali berbeda."

Mastantuono, yang berusia 18 tahun, tampil dalam 35 pertandingan bersama Real Madrid sepanjang musim lalu, dengan total 1.484 menit, mencetak 3 gol dan memberikan satu assist,