Ajax menanti perkembangan situasi kiper Barcelona, Ter Stegen (34 tahun), setelah sebenarnya telah mencapai kesepakatan awal untuk merekrutnya, namun transfer ini menghadapi kesulitan besar.

Ajax menyadari adanya perselisihan finansial dan lambatnya kemajuan yang dilakukan Barcelona serta kiper asal Jerman itu untuk menyelesaikannya, tetapi hingga hari ini mereka tidak sepenuhnya yakin akan kemungkinan terselesaikannya persoalan-persoalan tersebut, meski berharap demikian.

Sumber-sumber yang dihubungi surat kabar "Mundo Deportivo" menjelaskan bahwa mengakhiri konflik ini bukanlah wewenang Ajax, dan bahwa mereka akan memantau setiap perkembangan.

Mereka juga tidak tahu sampai kapan hal ini akan berlangsung. Mereka percaya akan tercapainya solusi secepatnya, karena transfer ini sangat menggiurkan bagi mereka, di mana Barcelona menanggung 90% dari gaji pemain, tetapi mereka terus memperingatkan bahwa mereka akan terpaksa mencari opsi-opsi lain jika konflik ini berkepanjangan.

Míchel, yang sebagai pelatih Girona hanya mampu memainkan Ter Stegen dalam dua pertandingan saja akibat cedera yang membuatnya absen dari Piala Dunia, yakin akan menemukan solusi cepat.

Usai pertandingan persahabatan melawan Burnley, yang berakhir dengan kemenangan Ajax, ia menjelaskan bahwa ia berkomunikasi setiap hari dengan Jordi Cruyff, direktur olahraga Ajax.

Ia berkata: "Ia berkomunikasi dengan saya setiap hari mengenai opsi-opsi yang tersedia, dan mengenai perkembangan terbaru. Kami ingin mendatangkan pemain-pemain yang mampu membantu Ajax berkembang sebagai tim. Kami ingin mengambil keputusan yang tepat, tetapi segala hal di dunia sepak bola tidaklah mudah. Kami harus menanganinya langkah demi langkah."

Terkait Ter Stegen secara khusus, ia berkata: "Semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kami berharap ia membantu kami, dan kami akan bisa membicarakannya dalam waktu dekat."

Ter Stegen, yang terikat kontrak hingga tahun 2028, saat ini berfokus untuk menyelesaikan pemulihannya dari cedera dan memulihkan kebugaran fisiknya sepenuhnya. Sang kiper sebenarnya telah tampil dalam pertandingan persahabatan tertutup yang dijalani Barcelona melawan Europa (4-1) di Stadion Ciutat Esportiva.