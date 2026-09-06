Kraay tercengang melihat rekaman Ter Stegen saat Ajax - PSV

Hans Kraay junior mengungkapkan keterkejutannya terhadap Ajax pada hari Minggu di Goedemorgen Eredivisie. Pengamat Eredivisie itu melihat tim tuan rumah bermain sangat lambat setelah jeda, tepat pada saat PSV unggul 1-2.

"Ajax memainkan babak pertama yang cukup bagus. Itu pertandingan yang luar biasa. Pada titik tertentu PSV cukup mengendalikan permainan. Dan antara menit ke-70 dan ke-80, Ajax sama sekali tidak bisa keluar dari wilayahnya sendiri saat menguasai bola," demikian Kraay yang terkejut membuka analisanya tentang Ajax - PSV.

"Mereka tertinggal 1-2. Dan mereka mengulur waktu seolah-olah sedang unggul 3-0," simpul sang analis saat melihat tayangan para pemain Ajax yang dengan sabar saling mengalirkan bola di wilayah sendiri.

"Kenapa tidak sekali saja mengirim bola ke depan? Saya tahu Leonardo tidak setinggi 3 meter 12, tapi setidaknya sesekali Anda bisa bermain ke depan, kan? Dengan begitu Anda cepat sampai ke gawang lawan," ujar Kraay, memberikan saran gratis kepada pelatih Ajax, Míchel.

"Tapi saya merasa Ter Stegen sama sekali tidak masalah dengan itu semua. Dia sampai berjalan-jalan selama sepuluh menit," keluh Kraay saat melihat kiper Ajax itu santai mengambil waktu untuk melanjutkan permainan.

"Saya benar-benar merasa itu luar biasa," ulang Kraay sekali lagi. "Saya senang Ter Stegen bermain di sini. Tapi saya merasa dia tidak tahu Ajax sedang tertinggal 1-2. Coba lihat itu."

Meski demikian, Kraay menikmati big match Eredivisie di Johan Cruijff ArenA pada hari Sabtu. "Selama satu jam, saya pikir itu benar-benar laga papan atas."