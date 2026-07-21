Kraay mendengar komentar-komentar pujian mengenai transfer Ajax: 'Dia memang tidak mirip Messi, tapi...'

Hans Kraay junior sangat menantikan dimulainya musim baru di Vriendenloterij Eredivisie. Wartawan dan analis ini terutama penasaran dengan penyerang baru Ajax, seperti yang terungkap dalam kolomnya untuk Voetbal International.

“Saya tidak sabar!” seru Kraay dalam tulisannya. “Saat ini saya sedang berada di Meksiko bersama istri saya, di mana saya bertemu dengan beberapa penggemar sepak bola yang mendukung Al-Hilal dan mereka sangat memuji Marcos Leonardo, penyerang baru Ajax.”

Kraay yang antusias melanjutkan. “Mereka berkata: Dia tidak mirip Messi, tapi dia seperti magnet di kotak penalti lawan. Jadi, dia tidak mencetak gol dari jarak empat puluh meter, tidak melewati tujuh lawan, tapi semua gol yang dia cetak tetap dihitung satu.”

Kraay juga mendengar bahwa Ajax akan merasakan ‘kesenangan yang luar biasa’ berkat Leonardo. “Saya penasaran. Saya memang mendapat kesan bahwa meskipun para pemain Ajax cukup antusias dengan metode latihan Míchel – yang memang sering terjadi pada masa persiapan – mereka sebaiknya menaikkan standar di Amsterdam sedikit lebih tinggi.”

Míchel baru-baru ini mengatakan bahwa Ajax tidak boleh lagi finis 28 poin di belakang PSV. Pernyataan yang aneh, menurut Kraay. “Saya sangat berharap Jordi Cruijff telah memberitahunya bahwa di Ajax, Anda harus menjadi juara dan hal ini juga berlaku untuk musim mendatang.”

“Di Ajax, tidak ada alasan, tidak ada masa transisi, tidak ada tahun jeda, melainkan filosofi Jordi Cruijff: Kami adalah Ajax, kami harus menjadi juara. Gracias,” demikian Kraay mengakhiri tulisannya tentang Ajax.