Kraay melontarkan kritik pedas: 'Dia telah "membunuh" Cristiano Ronaldo!'

Dalam kolomnya di Voetbal International, Hans Kraay junior mengkritik habis-habisan Roberto Martínez. Menurut analis tersebut, mantan pelatih tim nasional Portugal itu sangat buruk dalam menangani Cristiano Ronaldo.

Kraay menyaksikan Ronaldo, yang saat itu berusia 41 tahun, berpartisipasi di Piala Dunia, yang berakhir bagi Portugal di babak 16 besar. Kraay tidak menganggap aneh bahwa sang penyerang masih aktif di level tertinggi pada usia tersebut.

''Yang menurut saya benar-benar menggelikan adalah bahwa dia sama sekali tidak dimanfaatkan dengan benar di Piala Dunia ini. Jika kamu sudah tidak memiliki kecepatan lagi dan setiap kali menerima umpan di garis tengah lalu harus menempuh jarak enam puluh meter, aku pasti sudah bertanya kepada Roberto Martínez: 'Hei, bisakah kita mengatur agar aku menerima bola sekitar empat puluh meter lebih ke depan?'", Kraay sama sekali tidak memahami gaya permainan yang diterapkan pelatih asal Spanyol itu.

Kraay juga menyinggung kemampuan sundulan Ronaldo di kotak penalti lawan. “Tapi saya mendapat kesan bahwa Martínez masih belum menyadari hal itu, karena di tim Portugal, dilarang memberikan umpan silang tinggi jika Cancelo atau Neto berada di sisi kanan, hampir di garis gawang.”

“Dan di sisi lain, Félix dan Leão juga tidak pernah memberikan umpan silang. Dengan kata lain: Martínez telah ‘membunuh’ Ronaldo,” tulis Kraay di bagian akhir kolomnya sambil kembali mengkritik pelatih tim nasional yang telah mengundurkan diri itu.

Martínez menyaksikan Portugal kalah 1-0 dari Spanyol pekan lalu di babak 16 besar Piala Dunia. Mikel Merino mencetak gol penentu kemenangan sesaat sebelum pertandingan berakhir, sehingga Ronaldo dan rekan-rekannya tersingkir.

Tak lama setelah itu, Martínez memutuskan untuk mengundurkan diri dari Asosiasi Sepak Bola Portugal. Jorge Jesus kini telah ditunjuk sebagai penggantinya.