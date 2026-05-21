Kraay bersemangat: 'Dia adalah Sangaré-nya FC Volendam'

Hans Kraay junior hadir pada Rabu lalu dalam laga Willem II vs FC Volendam (1-2) di babak Play-Off Keuken Kampioen dan sangat terkesan dengan seorang pemain dari tim tamu. “Hari ini kamu benar-benar berpikir: wah, betapa hebatnya gelandang itu,” ujarnya kepada ESPN.

Kraay sangat memuji Gibson Yah, yang tampil menonjol di lini tengah tim asuhan pelatih Rick Kruys. ''Jika hari ini kamu duduk di tribun untuk menonton pemain lain dan kemudian melihat dia... Merebut bola tanpa melakukan sliding, dia juga membaca permainan dengan baik, dia memiliki akselerasi yang cukup, dia memiliki umpan silang.''

Menurut pakar dan pengamat Divisi Keuken Kampioen, tim yang kalah jelas tidak memiliki tipe pemain seperti Yah. "Seandainya saja mereka punya pemain seperti itu di Willem II," kata Kraay menganalisis tim tuan rumah, yang kalah 1-2 di kandang sendiri.

Kraay menekankan bahwa Yah yang baru berusia 22 tahun cukup rentan cedera dan musim lalu cukup sering absen dalam pertandingan. ''Dia sering mengalami nyeri-nyeri kecil dan itu sangat disayangkan bagi Sangaré dari Volendam ini.''

Analis dan reporter ini pun membandingkannya dengan Ibrahim Sangaré, mantan gelandang PSV. Gelandang asal Pantai Gading itu pindah ke Nottingham Forest pada pertengahan 2023 dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro.

Beberapa bulan lalu, Kraay juga memuji kualitas Yah, yang pernah bermain di Jong FC Utrecht. Saat itu, ia juga membandingkannya dengan Sangaré dan menyatakan bahwa gelandang tersebut dapat dengan mudah menguasai level subtop.