Korban empuk: Mengapa Mourinho sengaja menzalimi Guler?

Kekalahan pertama Real Madrid musim ini di hadapan Real Betis memaksa Jose Mourinho mengambil keputusan kontroversial, setelah ia memutuskan menarik keluar Arda Guler pada babak kedua dan memainkan Diamonde di posisi sayap kanan, meski pemain Turki tersebut adalah yang terbaik di antara para pemain Los Blancos di atas lapangan.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Jose Mourinho memahami betul bahwa ada keputusan-keputusan yang tidak mudah ketika menjadi pelatih Real Madrid, bahkan mungkin semuanya sulit.

Oleh karena itu, pelatih asal Portugal itu sendiri mengakui bahwa salah satu keputusan yang ia ambil dalam laga yang berakhir dengan kekalahan pertama Los Blancos musim ini, di markas Real Betis, mungkin tidak adil, yang dimaksud di sini adalah menarik keluar Arda Guler di pertengahan babak kedua dan memainkan Diamonde di sayap kanan.

Alasannya bukan karena pemain asal Pantai Gading itu tidak mampu membantu tim, sebab transfer termahal dalam sejarah Real Madrid, senilai 125 juta euro tetap ditambah bonus, hadir untuk momen-momen seperti ini.

Yang Terbaik di Barisan Los Blancos

Guler adalah yang terbaik di antara para pemain Real Madrid di atas lapangan, terutama dari sisi ofensif, sehingga keputusan menariknya keluar terlihat aneh.

Hal itu bukan kebetulan, karena Guler adalah pemain Real Madrid yang paling banyak menciptakan peluang di depan gawang, dengan tujuh peluang, serta menjadi pemain lini yang paling banyak berjibaku merebut bola, dengan lima bola.

Guler memadukan kerja defensif dengan inspirasi ofensif, tetapi para pemain Real Madrid yang bertugas menyelesaikan serangan, terutama Mbappe, tidak mampu memanfaatkannya dengan baik.

Karena alasan-alasan inilah, Mourinho sendiri menunjukkan bahwa pergantian itu sulit dijelaskan, tetapi pada saat yang sama ia memberikan sebuah alasan untuknya, yaitu kemungkinan Guler mendapatkan kartu kuning kedua.

Kemungkinan itu bukan hal yang mustahil, sebab sang pemain berisiko mendapatkannya di awal babak kedua, dan pelatih asal Portugal itu mengatakan bahwa para pemain Real Betis pada saat itu akan berusaha "memancingnya".



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Di Sevilla, alasan itu masih bisa diterima, tetapi di Barcelona menghadapi Espanyol, Mourinho menarik keluar Guler setelah satu jam permainan berjalan, di saat Real Madrid tengah mencari kemenangan, yaitu setelah sang pemain memberikan umpan matang kepada Bellingham.

Bahkan dalam laga itu pun Guler menjadi pemain terbaik Real Madrid, sebagaimana yang terjadi sepanjang masa persiapan musim, tetapi menarik keluar bintang Turki itu saat itu, seperti yang terjadi di Sevilla, adalah pergantian yang paling mudah.

Mourinho harus menangani sejumlah persoalan sebagai pelatih Real Madrid. Sebagian dari persoalan ini murni terkait dengan apa yang terjadi di dalam lapangan, sementara akar persoalan lain terentang hingga hal-hal yang lebih dalam.

Hal itu juga terlihat pada kasus Espie, yang memberikan tambahan di setiap kesempatan yang ia peroleh, namun demikian ia dimainkan di waktu yang terlambat, karena mengurangi menit bermain Mbappe tanpa jaminan kemenangan adalah sesuatu yang tak terbayangkan.

Bellingham sama sekali tidak menampilkan level yang bagus di Sevilla, tetapi ia merupakan senjata ofensif terbaik Real Madrid di awal musim, dan hal itu memberi Mourinho alasan yang cukup untuk tidak memilihnya sebagai pemain yang ditarik keluar.

Guler Percaya pada Mourinho

Masih tersisa Vinicius, yaitu berkas yang paling rumit, di mana Xabi Alonso sebenarnya telah mencoba mengistirahatkan pemain Brasil itu secara bergantian sepanjang musim lalu, serta mengurangi menit bermainnya di periode-periode saat ia tidak dalam kondisi terbaiknya, dan berakhir dengan cara sebagaimana yang terjadi.

Vinicius ingin selalu berada di lapangan, dan meyakinkannya untuk sebaliknya bukanlah tugas yang mudah, namun demikian, bukan dia pemain yang dipilih Mourinho untuk ditarik keluar, melainkan Guler.

Secara adil, keputusan Mourinho sebenarnya tidak sepenuhnya buruk, sebab Vinicius mengumpankan bola kepada Espie yang mencetak gol penyama kedudukan, sebelum gol itu dianulir karena offside, kemudian pemain Brasil itu menyebabkan penalti yang disia-siakan Mbappe. Vinicius memberikan banyak hal meski memperoleh sedikit.

Untuk saat ini, Guler mempertahankan posisinya sebagai pemain inti dalam susunan pemain dengan peran ini, sebagai sayap kanan semu, tetapi ancaman Diamonde tetap besar, sama besarnya dengan harga tinggi yang dibayar Real Madrid untuk merekrutnya, dan inilah pergulatan berikutnya yang menanti Mourinho.

Pada saat yang sama, pemain Turki itu memanfaatkan setiap kesempatan yang ia peroleh, bahkan ketika rekan-rekannya yang lain tidak mengimbanginya dalam level penampilan, dan ia yakin bahwa bekerja bersama Mourinho tahun ini dapat membantunya berkembang dan meraih lompatan kompetitif yang penting, serta ia akan membuktikan dirinya pada kesempatan pertama yang ia peroleh, selama Mourinho membiarkannya berada di dalam lapangan.