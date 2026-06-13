Kontroversi tak terduga di Jerman: Matthäus melancarkan serangan keras terhadap Klopp

Dalam perdebatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jerman, beberapa jam menjelang dimulainya pertandingan pembuka Die Mannschaft di Piala Dunia 2026, Lothar Matthäus, pemegang rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional Jerman, melancarkan serangan tajam terhadap Jürgen Klopp dan Thomas Müller, menuduh keduanya "kurang peka" dan mempersulit tugas pelatih Julian Nagelsmann, setelah keduanya mengusulkan untuk memainkan Deniz Undav menggantikan Jamal Musiala dalam pertandingan melawan Curaçao, yang dijadwalkan besok Minggu.

Menurut laporan surat kabar "Bild" Jerman hari Sabtu ini, Matthäus, juara Piala Dunia 1990, menanggapi dengan keras pernyataan Klopp dan Müller yang disampaikan melalui saluran Magenta TV sebagai analis, di mana mereka membela penempatan Ondav sebagai playmaker nomor 10, dan mengusulkan untuk memasukkan Musiala sebagai pengganti mulai menit ke-65 saja.

Müller telah menjelaskan pandangannya dengan mengatakan: "Jika semua pemain siap, saya melihat Ondav sebagai pilihan yang sangat baik. Dia memiliki insting sepak bola. Saya sangat mendukung Ondav," sementara Klopp mendukungnya dengan mengatakan: "Kami memainkan Undav karena dia bisa bermain sebagai playmaker nomor 10," dalam susunan pemain ideal yang mereka susun untuk penampilan perdana timnas Jerman di turnamen ini.

Matthäus tidak menyembunyikan ketidakpuasan yang mendalam, dengan mengatakan: "Saya sangat terkejut ketika melihat Jürgen Klopp dan Thomas Müller menyarankan untuk memainkan Deniz Undav daripada Jamal Musiala dalam pertandingan pembuka. Saya menerima pendapat mereka, tapi saya tidak ingin mengabaikannya. Saya pikir mereka kurang peka," tambahnya, "Jürgen Klopp, khususnya, seharusnya lebih sadar."

Legenda Jerman itu menekankan pentingnya Musiala bagi tim nasional, dengan mengatakan: "Agar Jerman sukses di Piala Dunia, mereka membutuhkan kualitas Musiala. Karena itu, kita harus memberinya kepercayaan dan waktu bermain," dalam pesan yang jelas bahwa menyingkirkan pemain tersebut bisa membuat Die Mannschaft membayar mahal di turnamen ini.

Matthäus bahkan melangkah lebih jauh dengan melontarkan kritik tajam kepada Klopp: "Tidak diragukan lagi bahwa komentar Klopp tidak memudahkan tugas Nagelsmann. Saya ingin tahu apa yang akan dikatakan Klopp jika seorang analis olahraga menyarankannya untuk menempatkan salah satu pemain intinya di bangku cadangan sebelum pertandingan penting di Liga Champions," merujuk pada kontradiksi sikap mantan pelatih Liverpool tersebut.

Juara dunia itu meminta agar Musiala didukung alih-alih diragukan, dengan mengatakan: "Kita semua tahu Musiala belum dalam performa terbaiknya, tapi alih-alih mengkhawatirkannya, kita harus mendukungnya," dan ia juga menganggap aneh "komentar Thomas Müller tentang kehebatan Musiala, mantan rekan setimnya" di momen sensitif ini.

Matthäus mengakhiri pernyataannya dengan nada kecaman: "Belum ada satu menit pun yang dimainkan di Piala Dunia, dan perdebatan semacam ini sudah dimulai, terutama setelah Musiala menunjukkan perbaikan di babak kedua melawan Amerika Serikat," mengisyaratkan bahwa kontroversi dini ini dapat berdampak negatif pada moral pemain dan tim menjelang dimulainya turnamen terpenting di dunia.