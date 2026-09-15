Versi pertama artikel ini terbit pada akhir Juli.

Baru sedikit lebih dari setahun berlalu sejak Paris Saint-Germain membantai Inter Milan 5-0 di Allianz Arena, Munchen dan untuk pertama kalinya menjuarai Liga Champions. Kurang dari dua tahun lagi, final kompetisi elite Eropa itu akan kembali digelar di Munchen, hal itu diumumkan UEFA pada Selasa.

"Ini adalah kabar bagus bagi kami," kata CEO Bayern Munich Jan-Christian Dreesen. "Allianz Arena, Bayern Munich, dan Munchen merepresentasikan daya tarik internasional, keramahan yang hidup, dan kualitas organisasi tertinggi. UEFA mengetahui itu, dan para penggemar olahraga dari seluruh dunia merasakannya."

Pada 2028, final akan digelar di Munchen untuk keenam kalinya secara keseluruhan. Tiga kali sebelumnya berlangsung di Olympiastadion. Di Allianz Arena, ada final dahoam yang legendaris pada 2012, ketika Bayern Munich kalah adu penalti dari Chelsea, serta edisi 2025. Mengapa Munchen kini kembali mendapat giliran begitu cepat?

Faktanya, saat ini hanya ada sedikit stadion di Eropa yang menawarkan kondisi ideal untuk final Liga Champions. Karena itu, bukan hanya Allianz Arena - satu-satunya kandidat resmi untuk menjadi tuan rumah edisi 2028 - yang berkembang menjadi rumah UEFA. Final berikutnya pada 2027 akan digelar di Metropolitano, Madrid, yang juga menjadi venue pada 2019. Wembley di London bahkan sudah tiga kali mendapat giliran dalam 15 tahun terakhir.

Barcelona mendapatkan final 2029

Syarat dasar untuk menggelar final Liga Champions adalah rumput alami, ukuran lapangan 105 x 68 meter, dan kapasitas 70.000 tempat duduk. Namun, untuk kapasitas, UEFA memberi batas toleransi sepuluh persen, sehingga 63.000 kursi menjadi angka minimum mutlak. Saat ini, kriteria itu dipenuhi oleh 22 stadion sepakbola di Eropa. Karena perang yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina, penyelenggaraan di St. Petersburg, Moskow, atau Kyiv tidak menjadi pilihan. Tersisa 19.

Stadion terbesar di Eropa adalah Camp Nou di Barcelona. Karena renovasi yang berkepanjangan, keterlambatan, dan ketidakpastian yang menyertainya, stadion itu tidak masuk dalam pertimbangan dalam beberapa waktu terakhir. Namun kini Camp Nou yang baru sudah hampir rampung dan langsung mendapat penunjukan sebagai tuan rumah final 2029.

Stadion yang mungkin paling terkenal di Eropa dan sejak renovasi juga paling modern adalah Bernabeu milik Real Madrid. Fakta bahwa stadion itu tidak lagi digunakan sebagai venue final sejak 2010 kemungkinan juga berkaitan dengan perseteruan panjang antara presiden Real Florentino Perez dan UEFA. Kata kuncinya: Super League. Selain itu, ada alternatif lain di dalam kota, yaitu Metropolitano, yang tampaknya lebih cocok bagi UEFA.

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Dortmund kabarnya mempertimbangkan pencalonan setelah 2029

San Siro di Milan dianggap sudah usang dan dalam waktu dekat akan digantikan oleh stadion baru. Meski dalam beberapa waktu terakhir sesekali masih digunakan sebagai venue, Olympiastadion yang bersejarah di Roma, Athena, dan Istanbul pada dasarnya sudah tidak lagi sesuai zaman karena lintasan atletik dan kurangnya fasilitas penunjang.

Kriteria penting lain yang tidak didefinisikan secara persis untuk penyelenggaraan adalah infrastruktur kota, kedekatan dengan bandara besar, jumlah kamar hotel di kota - terutama di segmen mewah - serta jumlah boks di stadion. Karena itu, Old Trafford di Manchester, Millennium Stadium di Cardiff, Velodrome di Marseille, Stadion Nasional di Baku, La Cartuja di Sevilla, dan Signal Iduna Park di Dortmund dianggap tidak optimal. Meski demikian, menurut laporan Sport Bild, Dortmund berupaya menjadi tuan rumah final Liga Champions untuk pertama kalinya setelah 2029.

Pada akhirnya, selain Allianz Arena, Wembley, Metropolitano, dan Puskas Arena di Budapest (tuan rumah 2026), venue yang tersisa dengan syarat ideal hanyalah Stade de France (terakhir menjadi tuan rumah pada 2022), Estadio da Luz di Lisbon (2020), dan Olympiastadion di Berlin (2015).