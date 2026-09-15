Versi pertama artikel ini terbit pada akhir Juli.

Baru sedikit lebih dari setahun berlalu sejak Paris Saint-Germain membantai Inter Milan 5-0 di Allianz Arena, Munchen dan untuk pertama kalinya menjuarai Liga Champions. Dalam waktu kurang dari dua tahun, final kompetisi elite Eropa itu akan kembali digelar di Munchen, hal itu diumumkan UEFA pada Selasa.

"Ini adalah kabar yang luar biasa bagi kami," kata CEO FC Bayern, Jan-Christian Dreesen. "Allianz Arena, FC Bayern, dan Munchen identik dengan daya tarik internasional, keramahan yang nyata, dan kualitas organisasi tertinggi. UEFA mengetahui itu, dan para penggemar olahraga dari seluruh dunia merasakannya."

Pada 2028, final akan digelar di Munchen untuk keenam kalinya. Tiga kali sebelumnya berlangsung di Olympiastadion. Di Allianz Arena, ada final dahoam yang legendaris pada 2012, ketika FC Bayern kalah adu penalti dari Chelsea, lalu edisi 2025. Mengapa Munchen kini kembali terpilih begitu cepat?

Faktanya, saat ini hanya ada sedikit stadion di Eropa yang menawarkan kondisi ideal untuk final Liga Champions. Karena itu, bukan hanya Allianz Arena - satu-satunya kandidat resmi untuk menjadi tuan rumah pada 2028 - yang berkembang menjadi semacam rumah bagi UEFA. Final berikutnya pada 2027 akan digelar di Metropolitano, Madrid, yang juga pernah menjadi venue pada 2019. Wembley di London bahkan sudah tiga kali terpilih dalam 15 tahun terakhir.

Barcelona mendapatkan final 2029

Syarat dasar untuk menjadi tuan rumah final Liga Champions adalah: rumput alami, ukuran lapangan 105 x 68 meter, dan kapasitas 70.000 kursi. Namun, untuk kapasitas, UEFA memberikan batas toleransi sebesar sepuluh persen, sehingga 63.000 kursi menjadi angka minimum mutlak. Saat ini, ada 22 stadion sepak bola di Eropa yang memenuhi kriteria tersebut. Karena perang yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina, menggelar pertandingan di St. Petersburg, Moskow, atau Kyiv bukanlah pilihan. Tersisa 19.

Stadion terbesar di Eropa adalah Camp Nou di Barcelona. Karena renovasi yang berkepanjangan, penundaan, dan ketidakpastian yang menyertainya, stadion itu tidak masuk dalam pertimbangan dalam beberapa waktu terakhir. Kini, Camp Nou yang baru sudah hampir rampung dan langsung mendapatkan hak tuan rumah untuk final 2029.

Stadion yang mungkin paling terkenal di Eropa dan, sejak direnovasi, juga paling modern adalah Bernabeu milik Real Madrid. Fakta bahwa stadion itu belum lagi digunakan sebagai venue final sejak 2010 kemungkinan juga berkaitan dengan perseteruan panjang antara presiden Real, Florentino Perez, dan UEFA. Kata kuncinya: Super League. Selain itu, ada alternatif lain di kota yang sama, yakni Metropolitano, yang tampaknya lebih cocok bagi UEFA.

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Dortmund kabarnya mempertimbangkan pencalonan setelah 2029

San Siro di Milan dianggap sudah usang dan kabarnya akan segera digantikan oleh stadion baru. Meski dalam waktu yang lebih belakangan sesekali masih dipakai sebagai tempat penyelenggaraan, stadion-stadion Olimpiade yang sarat sejarah di Roma, Athena, dan Istanbul dengan lintasan atletik serta minimnya fasilitas modern sebenarnya sudah tidak lagi sesuai dengan zaman.

Kriteria penting lain, meski tidak didefinisikan secara persis, untuk menjadi tuan rumah adalah infrastruktur kota, kedekatan dengan bandara besar, jumlah kamar hotel di kota - terutama di segmen mewah - dan jumlah boks VIP di stadion. Karena itu, Old Trafford di Manchester, Millennium Stadium di Cardiff, Velodrome di Marseille, Stadion Nasional di Baku, La Cartuja di Sevilla, dan Signal Iduna Park di Dortmund dianggap tidak optimal. Meski demikian, menurut laporan Sport Bild, Dortmund berupaya menjadi tuan rumah final Liga Champions untuk pertama kalinya setelah 2029.

Pada akhirnya, selain Allianz Arena, Wembley, Metropolitano, serta Puskas Arena di Budapest (tuan rumah 2026), venue yang tersisa dengan syarat ideal hanyalah: Stade de France (terakhir menjadi tuan rumah pada 2022), Estadio da Luz di Lisbon (2020), dan Olympiastadion Berlin (2015).