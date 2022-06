Kontrak Sisakan Satu Tahun Di AS Roma, Galatasaray Siap Tampung Stephan El Shaarawy

Galatasaray menjajaki kemungkinan mendatangkan El Shaarawy dari AS Roma pada musim panas ini.

Galatasaray dikabarkan tertarik menampung winger internasional Italia Stephan El Shaarawy, yang akan memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama AS Roma.

Kontrak El Shaarawy di Stadio Olimpico hanya berlaku hingga Juni 2023 dan dia akan berusia 30 tahun pada Oktober mendatang.

El Shaarawy membuat 36 penampilan kompetitif untuk Giallorossi pada musim 2021/22, dengan mencetak tujuh gol dan membuat satu assist. Namun, ia hanya tampil 12 kali sebagai starter.

El Shaarawy sebelumnya pernah bermain untuk AC Milan dari 2011 hingga 2015, sebelum dipinjamkan ke AS Monaco dan AS Roma. Ia kemudian permanen pindah ke AS Roma pada musim 2016/17. Setelah bermain selama empat musim di sana, ia bergabung ke Shanghai Shenhua dan kembali lagi ke klub ibukota Italia pada 2020.

Dilansir Teleradiostereo, Galatasaray telah melakukan pendekatan untuk meminta informasi, meski El Shaarawy belum tentu menjadi pilihan pertama mereka untuk peran tersebut.

Beberapa pemain dan pelatih asal Italia pernah merasakan sepakbola Turki di Super Lig, termasuk Andrea Pirlo, Mario Balotelli, Vincenzo Montella, Emiliano Viviano, dan Fabio Borini.