Komentator olahraga asal Tunisia, Issam Chaouali, mengumumkan perpanjangan kontraknya dengan jaringan "beIN Sports" selama 4 tahun ke depan, sehingga ia akan melanjutkan perjalanannya bersama saluran televisi Qatar tersebut, dalam sebuah langkah yang ia gambarkan sebagai "tantangan baru" bersama rumah dan para penggemarnya.

Chaouali mengungkapkan kabar itu melalui akun resminya di situs "Facebook", di mana ia menulis: "Kontrak baru dan tantangan baru, empat tahun lagi di rumahku dan di antara para penggemarku, empat tahun bersama turnamen-turnamen terkuat. Terima kasih kepada manajemen saluran media beIN, dan yang akan datang lebih baik insya Allah".

Unggahan Chaouali mendapatkan sambutan besar dari para penggemar, di mana para pengikutnya memuji keputusan perpanjangan kontrak itu.

Perpanjangan ini berarti berlanjutnya salah satu suara olahraga Arab paling terkenal dalam meliput kompetisi-kompetisi dunia paling bergengsi, dengan Piala Dunia di garis terdepan, disusul Liga Champions Eropa, serta liga-liga besar Eropa.

Chaouali dianggap sebagai salah satu komentator olahraga paling menonjol di dunia Arab selama dua dekade terakhir, setelah ia berhasil membentuk basis penggemar yang luas berkat gaya khasnya yang memadukan antara semangat, wawasan bahasa, serta pengutipan bait-bait syair dan kutipan-kutipan sastra, sesuatu yang memberinya kedudukan istimewa di mata para pecinta sepak bola.

Chaouali memulai kariernya di dunia media di Tunisia, sebelum berpindah untuk bekerja di jaringan ART, lalu ke "Al Jazeera Sports", yang kemudian berubah menjadi "beIN Sports", di mana ia menjadi salah satu wajah paling menonjol yang identik dengan komentar pertandingan-pertandingan besar serta final-final benua dan dunia.

Sepanjang kariernya, Chaouali mengomentari puluhan pertandingan bersejarah di Piala Dunia, Piala Eropa, Liga Champions Eropa, dan Piala Afrika, ditambah sejumlah besar duel klasik di liga-liga Eropa, yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu komentator paling berpengaruh dan populer di kawasan.

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