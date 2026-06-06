Kontrak Anthony Martial (30) diputus secara langsung setelah petualangan yang benar-benar gagal

Anthony Martial kini bisa didatangkan secara gratis. Penyerang berusia 30 tahun itu telah memutuskan kontraknya dengan CF Monterrey secara damai, demikian dilaporkan Fabrizio Romano.

Martial memiliki kontrak hingga pertengahan 2027 dengan klub papan atas Meksiko tersebut, yang juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak tersebut selama satu tahun.

Untuk alasan yang belum jelas, kedua belah pihak kini memutuskan untuk berpisah. Martial akhirnya bermain dalam 20 pertandingan untuk Rayados, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan tiga assist.

Martial bergabung dengan Monterrey pada September 2025, setelah sebelumnya memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan AEK Athena. Martial langsung mendapat kepercayaan dan bermain di hampir setiap pertandingan setelah kedatangannya.

Namun, kepercayaan yang diberikan pelatih Domènec Torrent kepada Martial tidak dibalas dengan baik. Pemain asal Prancis ini tidak mampu mencetak gol atau memberikan assist dalam empat belas pertandingan pertamanya.

Pada pertandingan kelimabelasnya, yang pertama di mana ia bermain selama 90 menit, tiba-tiba terjadi kebangkitan saat ia mencetak satu gol dan dua assist dalam laga liga melawan Mazatlán FC (1-5).

Dalam pertandingan keduanya di mana ia bermain penuh 90 menit, kurang dari sebulan kemudian, ia juga tampil gemilang. Dengan satu assist dalam laga CONCACAF Champions Cup melawan CSD Xelajú MC dari Guatemala, ia berperan besar dalam kemenangan 2-0 tersebut.

Dalam pertandingan berikutnya, melawan Club León, bahu Martial terkilir. Setelah menjalani rehabilitasi selama sebulan, ia kembali bermain di bawah asuhan pelatih baru Nicolás Sánchez saat melawan Cruz Azul.

Ternyata itu juga menjadi pertandingan terakhirnya untuk klub tersebut. Martial tidak lagi masuk dalam skuad dalam lima pertandingan terakhir dan kini sedang mencari tantangan baru.

Akibatnya, karier Martial terancam berakhir dengan mengecewakan. Pemain yang telah 30 kali membela timnas ini sempat menjadi sensasi di AS Monaco pada masa mudanya dan tampak akan mewujudkan potensinya saat memulai kariernya dengan menjanjikan di Manchester United, yang mentransfer setidaknya 60 juta euro kepadanya ke kerajaan tersebut.

Namun, perkembangan sang penyerang mandek. Masa peminjamannya di Sevilla gagal dan pada 2024, Manchester United memutuskan kontraknya. Saat itu, Martial sedang cedera dan kontraknya akan segera berakhir.

Beberapa bulan kemudian, Martial bergabung dengan AEK, di mana klub tersebut ingin segera melepasnya meskipun ia telah mencetak sembilan gol untuk klub tersebut. Kini, setelah petualangannya di Meksiko juga dapat dianggap gagal, pertanyaan besarnya adalah klub mana yang akan berani mencoba merekrut mantan wonderkid ini.