Konflik memanas di kubu Argentina... dan keputusan penting dari Scaloni

Kebingungan terus berlanjut di dalam skuad tim nasional Argentina terkait siapa yang akan menjadi penyerang utama, di tengah persaingan sengit antara Lautaro Martínez dan Julián Álvarez, yang menjadi salah satu dilema utama yang dihadapi pelatih Lionel Scaloni selama Piala Dunia 2026.

Lautaro, bintang Inter Milan, sempat menjadi starter dalam laga pembuka melawan Aljazair akibat cedera yang dialami Alvarez, sebelum penyerang Atlético Madrid itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-55. Meskipun Argentina menang 3-0 berkat gol-gol yang dicetak oleh Lionel Messi, tak satu pun dari keduanya berhasil meninggalkan jejak yang jelas, sehingga perdebatan mengenai posisi penyerang murni tetap terbuka.

Jurnalis Argentina Gastón Idol, seperti dilansir media Spanyol “AS”, mengungkapkan bahwa laga melawan Austria mendatang akan menjawab pertanyaan penting: siapa yang akan memimpin lini serang Argentina sejak awal?

Ia menjelaskan bahwa semua indikasi mengarah pada kemungkinan Alvarez menjadi starter, setelah ia bermain selama 35 menit pada pertandingan terakhir dan menunjukkan kondisi fisik yang baik.

Idol menambahkan bahwa Scaloni biasanya tidak cenderung mempertahankan susunan pemain inti yang sama untuk dua pertandingan berturut-turut, sehingga laga melawan Austria menjadi kesempatan ideal untuk memberikan Alvarez menit bermain lebih banyak dan mengevaluasi performanya sebelum babak-babak penentu.

Keraguan pelatih tidak hanya terbatas pada posisi penyerang, tetapi juga meluas ke posisi bek kanan antara Montiel dan Molina, serta bek kiri antara Medina dan Tagliafico yang belum sepenuhnya pulih dari cedera, selain kemungkinan adanya penyesuaian di lini tengah.

Timnas Argentina dijadwalkan akan menjalani sesi latihan malam ini tepat pukul 11:00 malam waktu Spanyol, yang akan dimanfaatkan oleh staf pelatih untuk mengevaluasi kesiapan para pemain dan menentukan pilihan sebelum menghadapi Austria.