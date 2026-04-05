Kondisi Mbappé memicu kekhawatiran menjelang laga melawan Bayern

Real Madrid sedang mengalami masa-masa sulit di kancah domestik belakangan ini, yang terbaru adalah kekalahan mengejutkan yang diderita tim Asosiasi Sepak Bola Spanyol itu dari Real Mallorca.

Real Madrid kalah 2-1 di kandang Mallorca, salah satu tim yang terancam degradasi, sehingga memperburuk posisinya dalam perebutan gelar juara. Selisih poin antara mereka dan rivalnya, Barcelona yang memimpin klasemen (76 poin), kini melebar menjadi tujuh poin, dengan sisa delapan pertandingan sebelum kompetisi berakhir.

Kekalahan dan selisih poin dengan Barcelona bukanlah satu-satunya dampak dari kekalahan kemarin, melainkan juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan bintang Kylian Mbappé, menjelang pertandingan penting melawan Bayern Munich di leg pertama perempat final Liga Champions.

Akun Stats Foot di platform X mengungkap statistik negatif terkait performa mencetak gol Kylian Mbappé, dengan menyebutkan bahwa bintang Prancis tersebut tidak mencetak gol bersama Los Blancos dalam lima pertandingan terakhir.

Mereka menegaskan: "Periode ini menyamai masa paceklik gol terpanjang Mbappé bersama Real Madrid, yang terjadi pada April 2025."

Statistik ini berkaitan dengan pertandingan melawan Real Sociedad, Osasuna, Atlético Madrid, dan Mallorca, yang semuanya berlangsung di liga domestik, sementara Mbappé absen dalam pertandingan lain karena cedera.

