Kondisi kesehatan serius memaksa legenda Belanda meninggalkan jabatannya

Legenda Belanda Marc Overmars terpaksa mengakhiri kariernya, setelah direktur olahraga klub Belgia Royal Antwerp itu mengumumkan pengunduran dirinya dengan segera dari jabatannya kemarin Rabu karena kondisi kesehatannya.

Setelah mengalami serangan jantung pada Desember 2022, pria Belanda berusia 53 tahun itu menjelaskan bahwa ia telah mencapai batas kemampuannya setelah bertahun-tahun bekerja keras.

Overmars mengatakan dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan klub Belgia tersebut melalui akun resminya di "X": "Sayangnya, kelelahan yang menumpuk dan tekanan psikologis yang berat mencapai puncaknya pada akhir pekan lalu. Seperti yang kalian semua tahu, kesehatan saya tidak baik-baik saja. Tetapi sekarang saya merasa dengan jelas bahwa saya tidak lagi mampu menanggung kehidupan profesional yang sibuk dan melelahkan ini."

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Para dokternya juga telah memperingatkan tentang risiko yang timbul jika ia terus dengan cara seperti ini, dan ia menambahkan: "Energi saya kini benar-benar telah terkuras habis. Jika saya tidak mendengarkan tubuh saya sekarang, para dokter saya memperkirakan bahwa risiko terjadinya komplikasi serius akan sangat tinggi."

Ini merupakan keputusan yang sangat menyakitkan bagi Overmars, yang telah menjabat di Antwerp sejak Maret 2022, dan masih menjalani negosiasi untuk memperpanjang kontraknya.

Mantan pemain Ajax, Barcelona, dan Arsenal itu menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada manajemen, staf, dan para suporter klub Belgia tersebut, yang ia sebut sebagai "rumah kedua" bagi keluarganya.

Ia juga mengatakan bahwa ia merasa tenang terkait stabilitas baru di Royal Antwerp, dan berencana untuk berpamitan kepada para suporter untuk terakhir kalinya pada pertandingan melawan Union sebelum ia mengambil "istirahat total".

Meski demikian, Overmars meyakinkan semua orang bahwa ia akan terus kembali ke Stadion Bosuil sebagai seorang suporter, dengan mengatakan: "Jantung saya mungkin tidak dalam kondisi terkuatnya saat ini, tetapi ia berdetak hari ini dan selamanya untuk klub ini."







