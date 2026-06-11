Kondisi Doku Terungkap Jelang Laga Melawan Mesir

Winger tim nasional Belgia, Jérémy Doku, kembali berlatih, sehari setelah ia meninggalkan sesi latihan lebih awal, dalam rangka persiapan untuk pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Mesir pada Senin mendatang.

Duko, pemain Manchester City berusia 24 tahun, mengalami beberapa masalah pernapasan pada Selasa lalu selama sesi latihan tertutup, menurut surat kabar HLN Belgia.

Sebelum latihan berakhir, Doku masuk ke ruang latihan indoor klub Seattle Sounders, salah satu klub Liga Amerika, sebagai tindakan pencegahan, menurut laporan tersebut.

Selama sesi latihan yang terbuka untuk wartawan pada Rabu kemarin, Doku ikut serta secara penuh.

Rekan setimnya di timnas Belgia, Alexis Salimakers, mengatakan bahwa ia yakin staf pelatih timnas mampu menjaga kebugaran fisik Doku untuk turnamen tersebut.

Dia menambahkan: "Ketika Jeremy meninggalkan lapangan, wajar jika langsung muncul tanda tanya. Tapi ini bukan hal yang serius."

Timnas Belgia berada di Grup G Piala Dunia, dan akan memulai perjalanannya dengan menghadapi Mesir, kemudian melawan Iran, dan mengakhiri babak penyisihan grup dengan pertandingan melawan Selandia Baru.