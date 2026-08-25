Pemain anyar Borussia Dortmund asal Yunani, Konstantinos Karetsas, mencuri perhatian saat menjalani debutnya bersama tim dalam laga menghadapi Bayern Munich di Piala Super Jerman, meski timnya harus menelan kekalahan dengan skor 2-1.

Karetsas tampil sebagai starter dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion «Signal Iduna Park» tersebut, dan menyuguhkan sentuhan teknis yang memikat setelah memperlihatkan kemampuannya dalam menggiring bola, mengkreasikan serangan, serta mengumpan. Hal itu membuatnya mendapatkan pujian dari para pendukung Dortmund yang merespons pergerakannya di lebih dari satu kesempatan.

Karetsas bergabung dengan Borussia Dortmund pada musim panas ini dari klub Belgia, Genk, dengan nilai 30 juta euro, setelah tampil menonjol bersama tim utama di usia muda dan berhasil meninggalkan jejak yang jelas sepanjang musim lalu.

Surat kabar «Bild» mengungkapkan bahwa pelatih kepala Bayern Munich asal Belgia, Vincent Kompany, menyatakan kekagumannya yang besar terhadap pemain berusia 18 tahun itu usai pertemuan kedua tim di Piala Super.

Wartawan Borussia Dortmund di «Bild», Michel Schroder, menjelaskan bahwa ia bertemu Kompany di lorong stadion seusai pertandingan dan berbincang dengannya mengenai Dortmund. Dalam kesempatan itu, pelatih Bayern Munich mengungkapkan kekagumannya terhadap pendatang baru Karetsas.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Schroder mengatakan bahwa Kompany memberitahunya bahwa pemain Yunani yang besar di Belgia dan sebelumnya bermain untuk Genk itu «sangat bagus», seraya menuturkan bahwa ia menyarankannya untuk mengikuti perkembangan pemain tersebut dari dekat.

Wartawan «Bild» menambahkan bahwa cara Kompany berbicara tentang Karetsas mengesankan bahwa ia sudah lama mengenal pemain tersebut, dan menjelaskan bahwa pelatih Bayern itu «sangat mengaguminya».

Karetsas sebelumnya tampil cemerlang bersama Genk sepanjang musim lalu, setelah menciptakan 11 gol di Liga Belgia, serta mencetak dua gol dan memberikan lima assist lainnya dalam 11 pertandingan yang ia jalani di Liga Europa.

Kekaguman terhadap pemain ini tidak hanya datang dari Kompany. Wartawan Dortmund menilai bahwa Karetsas memiliki kualitas yang menjadikannya layak untuk menjadi salah satu bintang paling menonjol di tim pada tahun-tahun mendatang, bahkan bisa dengan cepat berubah menjadi salah satu pemain favorit para pendukung klub.

Pujian Kompany terhadap Karetsas datang hanya beberapa hari setelah debutnya menghadapi Bayern Munich, yang mencerminkan besarnya kesan yang ditinggalkan pemain muda itu dalam laga melawan juara Liga Jerman, meski ia belum mampu membawa Dortmund menghindari kekalahan dan merebut gelar Piala Super.