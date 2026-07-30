Komisi Eropa mengumumkan pada hari Kamis ini bahwa pihaknya tengah memantau dan mengikuti usulan terbaru yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional, yang berkaitan dengan penarikan investasi asing untuk mengelola kompetisi-kompetisinya.

Perdebatan meningkat belakangan ini setelah terungkapnya rencana FIFA untuk menjual sebagian hak komersial Piala Dunia kepada dana investasi swasta yang terkait dengan lingkaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Rencana FIFA berkisar pada pembentukan sebuah entitas di bawahnya senilai 20 miliar dolar untuk mengelola turnamen Piala Dunia dan turnamen-turnamen besar lainnya, dengan menawarkan porsi saham hingga 20% kepada para investor sektor swasta.

Kantor berita Reuters menyiarkan pernyataan juru bicara Komisi Eropa, yang menegaskan bahwa mereka memantau secara cermat usulan FIFA.

Juru bicara resmi tersebut menjelaskan bahwa Komisi Eropa akan mengevaluasi setiap⁠ keluhan yang mungkin diterimanya terkait rencana FIFA, untuk meninjaunya dan memastikan kesesuaiannya dengan undang-undang yang berlaku.

Perlu diingat bahwa Uni Eropa telah menyatakan penolakan tegasnya terhadap usulan FIFA, sementara Konfederasi Asia menyampaikan keberatannya atas rencana tersebut, dengan menuntut perlunya digelar konsultasi sebelum keputusan diambil.