Thomas Müller membenarkan mahkota emas di kepalanya lalu duduk di singgasana berukuran raksasa.

Pemain 36 tahun itu memang punya alasan besar untuk bersorak: Dalam Shooting Challenge MLS, mantan bintang Bayern Munich itu pada Selasa malam mencatatkan rekor baru dan terutama membuat para komentator TV terpana serta larut dalam ekstase murni.

Dengan 79 poin, Müller melampaui catatan terbaik sebelumnya milik Evander, yang pada tahun lalu mencetak 72 poin. Pemain Brasil itu tampil sekali lagi di luar persaingan setelah aksi Müller untuk menambah catatannya - dan juga meraih 79 poin. Setelah itu, Müller menaruh mahkotanya di kepala pemain FC Cincinnati tersebut.





Thomas Müller bersama Vancouver Whitecaps saat ini memimpin klasemen Western Conference

"Saya menyukai Skills Challenge," kata Müller, yang tampak sangat gembira, di atas singgasananya. Shooting Challenge merupakan bagian dari MLS All-Star Skills Challenge dan secara tradisional digelar pada malam sebelum MLS All-Star Game. Di sana, para pemain MLS terpilih menunjukkan akurasi tembakan mereka dengan mengenai sebanyak mungkin target di dalam dan di sekitar gawang dalam waktu yang terbatas.

Selain Müller, tahun ini kapten tim nasional Amerika Serikat Tim Ream (Charlotte FC), kiper Piala Dunia Kanada Maxime Crépeau (Orlando City), dan Javier Ruiz (Club Necaxa) juga menjadi pemenang di kategori lainnya.

All-Star Game berlangsung pada Rabu malam (waktu setempat) di North Carolina. Selain Müller, pemain Korea Selatan Heung-Min Son juga akan berada di lapangan. Keduanya akan kembali berhadapan pada Minggu, ketika Müller bersama Vancouver Whitecaps menghadapi Los Angeles FC dalam laga puncak Western Conference. Kedua tim saat ini memimpin klasemen dengan 33 poin.