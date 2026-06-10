Komentar pertama Trump mengenai krisis visa Piala Dunia

Presiden AS, Donald Trump, hari ini, Rabu, untuk pertama kalinya menanggapi kontroversi seputar visa masuk ke Amerika Serikat untuk menghadiri atau berpartisipasi dalam kompetisi Piala Dunia 2026.

Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menerima pertanyaan mengenai kekhawatiran yang semakin meningkat terkait kesulitan mendapatkan visa masuk ke Amerika Serikat, dan ia menjawab, "Kami bekerja sangat erat untuk memastikan hanya orang-orang yang tepat yang masuk ke negara kami."

Baca juga

Dalam angka... Pertandingan Maroko dan Brasil adalah yang terkuat di babak penyisihan grup Piala Dunia

Kecerobohan keamanan membahayakan para pemain Argentina di Piala Dunia

Wasit asal Somalia, Omar Abdulqadir Artan, dilarang masuk ke Amerika Serikat saat tiba di Bandara Miami dari Istanbul, Turki.

Pihak Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menyatakan bahwa ia "tidak memenuhi syarat untuk masuk karena kekhawatiran terkait pemeriksaan keamanan," yang mengakibatkan ia dikeluarkan dari daftar wasit Piala Dunia.

Arthan seharusnya menjadi wasit Somalia pertama dalam sejarah Piala Dunia, dan ia telah meraih penghargaan sebagai wasit terbaik Afrika pada tahun 2025.

Insiden ini memicu kemarahan luas, dan pemerintah Somalia menyatakan "penyesalan yang mendalam", sementara FIFA menegaskan bahwa Artan tidak akan dapat berpartisipasi dalam turnamen tersebut.

Hal ini terjadi di tengah kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa kebijakan ketat pemerintahan AS terkait imigrasi dan keamanan dapat berdampak negatif pada Piala Dunia 2026.