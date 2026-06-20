Komentar pertama Khazira mengenai kembalinya ke Real Madrid

Pelatih asal Portugal, José Mourinho, memilih mantan pemain timnas Jerman, Sami Khedira, untuk bergabung dalam staf kepelatihannya sebagai persiapan menjelang kembalinya ia ke Real Madrid, sebuah langkah yang menghidupkan kembali kenangan akan era kejayaan yang pernah mereka jalani bersama di ibu kota Spanyol.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, kesepakatan untuk memasukkan Khedira ke dalam staf teknis klub “Los Blancos” telah tercapai, namun belum diumumkan secara resmi, sehingga mantan pemain tersebut memilih untuk tidak memberikan komentar langsung mengenai kesepakatan tersebut.

Ketika diwawancarai surat kabar tersebut di markas Federasi Sepak Bola Jerman di New York—yang juga menjadi markas resmi tim nasional Jerman selama Piala Dunia 2026—Khedira hanya mengucapkan satu kalimat yang penuh makna: “Hala Madrid. Hala Madrid, selamanya,” sebagai isyarat jelas mengenai kemungkinan penandatanganan kontraknya dengan klub “Los Blancos”.

Jika kesepakatan ini terwujud, ini akan menjadi periode kedua Khedira bersama Real Madrid, setelah karier gemilangnya sebagai pemain yang berlangsung dari musim panas 2010—musim pertama Mourinho di Bernabéu—hingga 2015, musim terakhir Carlo Ancelotti.

Selama periode tersebut, Khedira meninggalkan jejak yang jelas dalam sejarah klub Kerajaan, di mana ia menjadi pemain inti dalam final “La Décima” (gelar kesepuluh klub di Liga Champions) melawan Atlético Madrid di Lisbon pada 2014, dan berkontribusi pada kemenangan bersejarah Real Madrid yang telah dinantikan selama lebih dari satu dekade.

Kembalinya Khedira ke Real Madrid, kali ini sebagai bagian dari staf pelatih, merupakan langkah yang masuk akal dalam kariernya setelah pensiun sebagai pemain, terutama karena ia memiliki hubungan yang erat dengan Mourinho yang berperan besar dalam perkembangannya selama tahun-tahun awalnya di Bernabéu.

Real Madrid diperkirakan akan secara resmi mengumumkan susunan staf teknis baru yang dipimpin oleh Mourinho dalam beberapa hari mendatang, setelah berakhirnya partisipasi tim-tim nasional di Piala Dunia, di mana staf teknis tersebut kemungkinan besar akan mencakup nama-nama lain yang dekat dengan pelatih asal Portugal tersebut.