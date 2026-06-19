Komentar pertama Cristiano Ronaldo terkait kontroversi pernyataan Neves

Pernyataan gelandang timnas Portugal, João Neves, memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola dunia dan penggemar Cristiano Ronaldo dalam beberapa jam terakhir, sebelum kapten “Para Pelaut” itu menyampaikan pesan persatuan.

Pada Jumat malam ini, Ronaldo mengunggah foto yang menampilkan dirinya bersama sejumlah pemain timnas Portugal, disertai kalimat: “Selalu bersatu!”, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai tanggapan tidak langsung atas kontroversi yang muncul, menyusul pernyataan Neves mengenai peran bintang Al-Nassr asal Arab Saudi tersebut di dalam timnas.

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Pernyataan bintang Paris Saint-Germain tersebut—yang mencetak gol Portugal saat imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada putaran pertama fase grup Piala Dunia 2026—muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan mengenai bagaimana tim nasional menangani kehadiran bintang sekelas Ronaldo, di samping sejumlah besar pemain unggulan lainnya.

Neves mengatakan: “Kita semua tahu apa yang telah dilakukan Cristiano untuk tim nasional kita dan untuk sepak bola, tetapi saat ini, baik dari sudut pandangnya maupun dari sudut pandang kita semua, saya merasa dia adalah salah satu dari kita, seorang pemain tambahan yang membantu tim, dan tidak berbeda dari yang lain.”

Dia menambahkan: “Dia ada di sini untuk memberikan kontribusinya seperti yang lain. Dia bermain sangat baik, dan seluruh tim menampilkan pertandingan yang luar biasa.”

Serangan luas

Meskipun Neves memulai pernyataannya dengan memuji penampilan Ronaldo, sebagian dari pernyataannya memicu kritik luas dari sebagian penggemar kapten Portugal tersebut, yang menganggap bahwa menyebutnya sebagai “pemain tambahan” merendahkan status dan pengaruhnya di dalam tim.

Neves pun menjadi sasaran gelombang serangan di media sosial, di mana banyak penggemar Ronaldo membela pemain veteran tersebut, menegaskan bahwa pengaruhnya melampaui apa yang ia tunjukkan di lapangan, baik dari segi teknis maupun kepemimpinan.

Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa pernyataan Neves telah dikeluarkan dari konteksnya, dengan menyoroti bahwa sang pemain sedang berbicara tentang semangat kebersamaan di dalam tim nasional Portugal, sekaligus menekankan nilai historis “El Don”.



