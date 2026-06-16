Lamine Yamal, bintang Barcelona dan tim nasional Spanyol, mengomentari hasil imbang tanpa gol yang diraih La Roja melawan Cape Verde, Senin kemarin, pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Yamal menulis di akun Instagram-nya: "Ini adalah pertandingan pertama kami di Piala Dunia, dan kami berhasil meraih satu poin... Kami tahu ini adalah turnamen yang panjang, dan tujuan masih jauh, jadi kami akan terus bekerja dan semuanya akan berjalan sesuai harapan kami... Tidak diragukan lagi."

Dia menambahkan: "Saya ingin bersyukur kepada Allah karena memberi saya kesempatan untuk kembali bermain setelah cedera, serta berterima kasih kepada keluarga saya yang selalu ada di sisi saya, serta dukungan dan dorongan mereka di setiap langkah perjalanan ini."

Perlu diingat bahwa Yamal kembali dari cedera, untuk bermain bersama timnas negaranya pada menit ke-71, dalam pertandingan melawan Cape Verde menggantikan rekan setimnya di Barcelona, Gavi, berusaha menciptakan ancaman di sisi kanan, namun gagal menyelamatkan Spanyol yang terhenti dengan hasil imbang tanpa gol.

Yamal mengalami cedera saat bermain bersama Barcelona melawan Celta Vigo pada 22 April lalu, dan absen dari lapangan sejak saat itu, sebelum kembali bermain dalam pertandingan melawan Cape Verde kurang dari dua bulan kemudian.

Timnas Spanyol dan Cape Verde berada di Grup H Piala Dunia, bersama dengan Arab Saudi dan Uruguay.