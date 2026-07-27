Pilihan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, di bursa transfer bergantung pada satu nama, Marc Cucurella, di mana masa depan lebih dari satu pemain Real Madrid kini terkait dengan nasib bek asal Spanyol tersebut.

Meskipun kepindahan Victor Valdepenas ke Fiorentina tampak sudah pasti beberapa pekan lalu dengan nilai 8 juta euro serta Real Madrid tetap mempertahankan 50% dari nilai penjualannya di masa depan, kesepakatan itu hingga kini belum rampung, dan penyebabnya adalah Mourinho.

Pelatih Portugal itu meminta penundaan, setelah pemain muda berusia 19 tahun tersebut memikat perhatiannya selama masa persiapan, bahkan menjadi yang paling menonjol dalam tes kebugaran fisik sebelum musim dimulai, sehingga ia memutuskan untuk menunda penentuan masa depannya.

Penundaan ini datang berkaitan secara langsung dengan masa depan Alvaro Carreras, dan menurut yang diungkapkan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Carreras menyadari sulitnya mendapatkan menit bermain di tengah kehadiran Cucurella, sang juara dunia, sebagai pilihan pertama di posisi bek kiri, sehingga membuat gagasan hengkang ke Liga Primer Inggris mengemuka dengan kuat.

Tujuan yang mungkin bagi Carreras adalah klub yang sama tempat Cucurella berasal, dan ini bisa menjadi kesepakatan yang ideal bagi semua pihak, karena Real Madrid akan mendapatkan kembali sebagian dari nilai 55 juta euro yang mereka bayarkan untuk merekrut Cucurella, sementara Carreras akan memperoleh kesempatan bermain yang saat ini tampak mustahil. Selain itu, ini merupakan kesepakatan atas permintaan khusus dari Jose Mourinho, yang menempatkannya di puncak prioritasnya, dan pemain yang sama ini juga diminta oleh Xabi Alonso.

Kepergian Carreras akan mengubah segalanya bagi Valdepenas, karena jika kesepakatan itu tuntas, dan dengan kepindahan Fran Garcia ke Real Betis, lulusan akademi itu akan menjadi pilihan kedua langsung di belakang Cucurella.

Oleh karena itu, beberapa pekan ke depan akan menjadi penentu dalam menentukan wajah sisi kiri, dan segalanya bergantung pada satu keputusan yang dikendalikan oleh Cucurella.