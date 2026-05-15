Koeman sekali lagi memberikan sinyal yang sangat jelas kepada Joey Veerman

Pelatih tim nasional Ronald Koeman akan mengumumkan daftar 26 pemain yang dipanggil untuk Piala Dunia pada 27 Mei, demikian diumumkan pekan ini. Sementara itu, pelatih tim nasional Belanda tersebut telah menyerahkan daftar berisi 55 nama kepada FIFA, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Jumat.

Para pemain internasional yang tercantum dalam daftar tersebut telah diberi tahu melalui email. Surat kabar tersebut mengetahui bahwa Joey Veerman juga tidak termasuk dalam 55 pemain yang dipertimbangkan Koeman untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Veerman mengalami pertandingan dramatis melawan Austria di EURO 2024 dan tidak lagi bermain untuk timnas Belanda sejak putaran final di Jerman. Gelandang PSV ini pun terhenti di angka 16 penampilan internasional selama hampir dua tahun.

Pemain asal Volendam ini sudah lama tidak masuk dalam pertimbangan Koeman. ''Saya telah berbicara dengan Joey dan mengatakan kepadanya bahwa dia bukan pilihan pertama maupun kedua saya untuk posisi gelandang kiri. Jika semua pemain fit, dia tidak akan masuk dalam seleksi Piala Dunia,'' kata pelatih timnas dengan tegas.

Bahkan absennya rekan setimnya, Jerdy Schouten, akibat cedera serius tidak mengubah situasi Veerman terkait tim Oranje. Guus Til tampaknya menjadi satu-satunya pemain PSV yang memiliki peluang untuk berpartisipasi di Piala Dunia.

Koeman baru-baru ini kehilangan Xavi Simons dan pada Jumat lalu mencoret nama Matthijs de Ligt. Bagi Jurriën Timber dan Memphis Depay, mereka harus berlomba melawan waktu di minggu-minggu terakhir menjelang Piala Dunia.

Belanda akan membuka Piala Dunia pada 14 Juni melawan Jepang. Setelah itu, tim asuhan Koeman akan menjalani pertandingan grup melawan Swedia (20 Juni) dan Tunisia (26 Juni).