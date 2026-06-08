Koeman merasa khawatir dengan masalah yang dihadapi Timnas Belanda, namun tetap optimis

Ronald Koeman tidak puas dengan para penyerangnya setelah pertandingan Belanda melawan Uzbekistan (2-1). Pelatih tim nasional itu menekankan kepada NOS bahwa terlalu sering peluang besar terbuang percuma.

''Ini memang sedikit membuat pusing,'' keluh Koeman mengenai peluang-peluang yang terlewatkan oleh timnya. ''Hari ini pun, di babak pertama ada dua atau tiga peluang besar. Summerville salah mengontrol bola, kalau tidak, dia akan berhadapan satu lawan satu dengan kiper. Donyell Malen sendirian di depan gawang.''

''Kami menciptakan peluang, tapi kesulitan mencetak gol. Akibatnya, pertandingan tidak bisa diputuskan lebih awal. Dan kita juga bisa berakhir imbang dengan cara yang tidak menguntungkan.'' Uzbekistan mencetak gol penyeimbang 1-1 di masa injury time, tak lama setelah Guus Til mendapat kartu merah langsung karena handsball. Di detik-detik terakhir, Cody Gakpo mengeksekusi penalti, sehingga Oranje tetap menang.

Reporter Jeroen Stekelenburg kemudian menanyakan kepada Koeman apa yang bisa dia ubah terkait kurangnya daya gedor. ''Kami kadang bisa lebih sering berganti sisi. Untuk membawa Cody ke situasi satu lawan satu.''

“Saya tidak bisa berbuat apa-apa dari pinggir lapangan. Itu saja. Ini soal mempertahankan kepercayaan. Tapi jika melihat dua pertandingan terakhir, kita harus mencetak minimal tiga hingga empat gol dari lapangan. Tapi mari kita lihat sisi positifnya bahwa kita akan melakukannya pada Minggu,” harap Koeman menantikan pertunjukan spektakuler di laga pembuka Piala Dunia melawan Jepang.

Stekelenburg menanyakan lebih lanjut dan bertanya kepada Koeman apakah dia akan memukul meja dengan tinjunya karena penampilan yang mengecewakan. ''Memukul meja dengan tinju...'', jawab pelatih nasional sambil tertawa. ''Kamu hanya bisa menekankan bahwa mereka harus lebih tajam di depan gawang. Sekali lagi, hal positifnya adalah kamu menciptakan peluang. Kalau tidak, kamu benar-benar akan berpikir ini masalah yang memusingkan."

''Dan itu tidak benar. Karena kami memiliki kualitas untuk mencetak gol dari situ. Hanya saja itu tidak terjadi. Dan itulah hal yang kurang baik dari dua pertandingan ini,'' Koeman menyoroti titik lemah Oranje setelah pertandingan persahabatan melawan Aljazair dan Uzbekistan.