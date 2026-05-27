Justin Kluivert berhasil masuk dalam skuad Piala Dunia pilihan Ronald Koeman. Gelandang Bournemouth ini baru saja pulih dari cedera lutut yang berkepanjangan, namun pelatih tim nasional meyakinkan bahwa ia sudah siap kembali bertanding.

"Kami memilih Kluivert karena - dan kami sudah tahu itu - dia telah pulih dengan baik dari operasi. Tentu saja dia jarang bermain, hanya dua kali masuk sebagai pemain pengganti," kata Koeman.

Gelandang berusia 27 tahun ini absen sejak awal Januari karena cedera lutut yang berkepanjangan. Kluivert masih duduk di bangku cadangan saat melawan Fulham awal bulan ini, tetapi kembali masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Manchester City dan Nottingham Forest. Secara total, ia bermain lebih dari tiga puluh menit.

Untuk menilai kebugarannya secara langsung, Koeman memilih agar gelandang kreatif tersebut berlatih di Zeist selama beberapa hari terlebih dahulu. Hal itu tidak mengecewakan sang pelatih.

"Kami sengaja membiarkannya berlatih selama dua hari, agar bisa melihatnya sendiri. Saya terkesan dengan kesegarannya," kata Koeman.

Pelatih timnas mengakui bahwa Kluivert belum dalam kondisi prima. Laga uji coba mendatang melawan Aljazair dan Uzbekistan diharapkan memberinya menit bermain dan ritme pertandingan yang dibutuhkan.

"Kami masih memiliki pertandingan persahabatan dan dua minggu hingga pertandingan resmi pertama. Anda membuat pilihan dalam skuad akhir untuk memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain. Itu lebih mudah dengan 26 pemain daripada 23," tutupnya.

Gelandang Feyenoord Luciano Valente terpaksa absen. Mengenai hal itu, Koeman menyebutkan bahwa playmaker Feyenoord tersebut terlihat kurang segar dalam beberapa waktu terakhir. "Dalam kasus Luciano, saya merasa dia terlihat kurang segar setelah musim yang sangat berat di Feyenoord. Kami juga melihatnya pada periode November, bahwa dia jauh lebih segar dan lebih baik dibandingkan pada bulan Maret. Itulah pilihan-pilihan yang harus diambil."