Koeman junior menanggapi Driessen dengan sangat keras setelah serangan terhadap ayahnya

Ronald Koeman junior baru-baru ini merasa sangat kesal dengan Valentijn Driessen. Kepala redaksi sepak bola De Telegraaf itu mengkritik Ronald Koeman dengan sangat keras setelah tim nasional Belanda tersingkir dari Piala Dunia, yang membuat kiper Telstar itu geram.

Rekaman konferensi pers setelah pertandingan Belanda melawan Maroko, di mana Driessen menginterogasi Koeman, akan ditayangkan pada hari Kamis di Het Oranje Café. “Pada titik tertentu, kamu juga sudah muak dengan ini. Aku melihatnya keesokan paginya dan berpikir: tidak ada rasa hormat, bro. Itu juga menggerogoti hubungan keluarga. Ayolah, bro.”

“Kamu boleh mengkritik formasi, dan cara bermain. Itu wajar. Tapi nada bicaranya. Dia ayahku, tapi dia juga Ronald Koeman. Dia sudah banyak berbuat untuk Belanda. Ayolah,” tambah putra pelatih timnas yang sudah mundur itu dengan nada kecewa.

Kritik tajam itu berdampak besar pada keluarga Koeman, demikian diakui kiper Telstar itu. “Ini memang keras dan sulit. Aku merasa itu hampir memalukan.”

Koeman junior memang sering terganggu oleh pendapat tajam para analis sepak bola. “Tapi yang selalu saya anggap menjengkelkan: para mantan pemain sepak bola itu dulu benci jika ada yang mengkritik mereka. Dan sekarang mereka melakukan hal yang sama.”

“Mereka semua pernah mengalami betapa menyebalkannya hal itu. Begitu pula bagi keluarga. Tapi ya, mereka juga harus mencari nafkah, tentu saja,” kata kiper tersebut, yang di sisi lain juga memahami bagaimana dunia sepak bola bekerja.