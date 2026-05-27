Koeman: "Dan Veerman... Klub penggemar itu bisa kita abaikan saja"

Pada konferensi pers Rabu lalu mengenai skuad final Timnas Belanda untuk Piala Dunia, Ronald Koeman memuji Mats Wieffer dan Marten de Roon. Pelatih kepala tersebut menggambarkan kedua gelandang Oranje itu sebagai 'pemain skuad yang ideal'.

Koeman ditanya mengenai karakter Wieffer dan De Roon. Kedua pemain ini dianggap sebagai kejutan oleh pihak luar dalam skuad beranggotakan 26 orang untuk Piala Dunia mendatang.

''Mereka menerima peran mereka dan terus memberikan energi kepada yang lain,'' jelas Koeman. ''Dan mereka dapat diandalkan dalam segala hal. Dan dengan itu, saya hanya ingin mengatakan hal-hal baik tentang mereka.''

''Dan Veerman... Kita bisa mengabaikan klub penggemar itu," kata pelatih Oranje merujuk pada keributan seputar gelandang PSV tersebut. Koeman tidak lagi memanggil Veerman setelah Euro 2024 dan berulang kali menyatakan bahwa pemain PSV itu juga tidak masuk dalam pertimbangan. Veerman baru-baru ini secara jelas menyatakan kekecewaannya terhadap pernyataan pelatih timnas tersebut kepadanya.

Koeman puas dengan skuad yang ia susun. ''Tapi mungkin baik juga jika sesekali terjadi sesuatu. Itu bisa membuat mata orang-orang tiba-tiba terbuka lagi. Tapi saya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, memiliki pengalaman dengan 24 pemain. Ada saat-saat di mana kami sebagai staf bisa lebih memperhatikan para pemain yang tidak atau jarang bermain. Perhatian dan energinya. Jadi ya, itu berlaku dari dua sisi.''

Pelatih timnas tidak berencana untuk terus-menerus mengikuti pemberitaan media selama Piala Dunia. ''Sama seperti di Euro. Tapi saat itu sesekali saya masih mendapat pesan yang membuat saya berpikir: ya, silakan saja. Saya tidak ingin terlibat dalam hal-hal negatif, karena itu mengganggu. Dan itu wajar. Jika saya berada di posisi kalian, saya juga tidak akan mengerti hal-hal tersebut.''