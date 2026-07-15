Kode digital dan kunci terbuka... Pedri menepati janjinya yang misterius

Pedri tidak perlu banyak kata untuk mengungkapkan perasaannya setelah Spanyol lolos ke final Piala Dunia 2026; ia cukup mengunggah kembali pesan lama yang pernah ia sampaikan kepada para penggemar “La Roja” setelah kekalahan di final Liga Bangsa-Bangsa melawan Portugal lebih dari setahun yang lalu.

Saat itu, bintang Barcelona tersebut mengunggah foto-foto dari pertandingan tersebut, termasuk sebuah foto yang memperlihatkan para pemain Spanyol berkumpul membentuk lingkaran di dalam lapangan, dan hanya menuliskan satu angka: 190726, dalam pesan yang pada pandangan pertama tampak samar dan penuh kode bagi banyak pengikutnya.



Angka tersebut merujuk pada 19 Juli 2026, tanggal final Piala Dunia, sebagai janji untuk kembali pada hari itu dan bersaing memperebutkan gelar juara dunia.

Lebih dari setahun kemudian, tim nasional Spanyol benar-benar berhasil mencapai final, setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 di semifinal.

Beberapa jam setelah pertandingan, Pedri kembali ke akun Instagram-nya dan mengunggah serangkaian foto kemenangan atas Prancis, termasuk cuplikan perayaan di ruang ganti dan foto dirinya yang merayakan lolosnya tim, namun kali ini ia menulis: 190726 🔓



Pedri menambahkan simbol gembok terbuka, yang tampaknya mengisyaratkan bahwa sejarah yang selama ini “tertutup” dalam impian para pemain Spanyol sejak kekalahan di final Liga Bangsa-Bangsa, kini telah terbuka setelah mereka memastikan lolos ke final.

Kini, Pedri dan rekan-rekannya hanya memiliki 90 menit untuk mewujudkan janji yang ia lontarkan lebih dari setahun lalu, ketika ia hanya menulis tanggal final tanpa penjelasan apa pun, sebelum tanggal tersebut hari ini menjadi kenyataan yang dialami timnas Spanyol di lapangan.

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