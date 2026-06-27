Ko Itakura bisa saja hengkang dari Ajax setelah satu tahun

Ko Itakura dikabarkan akan kembali ke Borussia Mönchengladbach pada musim panas ini, demikian dilaporkan Sport Bild. Klub asal Jerman tersebut sangat tertarik pada bek asal Jepang tersebut.

Musim panas lalu, Itakura pindah dari Gladbach ke Ajax dengan nilai transfer sekitar sepuluh juta euro. Kini, ia berpotensi menempuh jalur sebaliknya.

Klub tersebut melihat Itakura sebagai pengganti ideal bagi Nico Elvedi, yang diperbolehkan hengkang musim panas ini. Namun, untuk bek asal Swiss tersebut, hanya Leeds United yang telah mengajukan tawaran. Mereka mengajukan tawaran sebesar 8,5 juta euro, sementara klub meminta sepuluh juta euro.

Klub ingin segera merealisasikan transfer Itakura, namun ingin menjual Elvedi terlebih dahulu. Itulah sebabnya Ajax hingga kini belum menerima tawaran resmi.

Musim dingin lalu, Die Fohlen sudah mencoba meminjam Itakura dari Ajax selama setengah musim, tetapi juara terbanyak Belanda itu menolaknya. Kini, klub tersebut terbuka terhadap kemungkinan kepergian sang bek tengah.

Itakura telah tampil dalam delapan belas pertandingan Eredivisie untuk Ajax musim ini. Ia berhasil mencetak satu gol, dalam laga tandang melawan FC Volendam (2-2).

Di akhir musim, ia juga diturunkan sebagai gelandang bertahan.

Antara tahun 2022 dan 2025, Itakura juga pernah bermain untuk Gladbach. Sebelumnya, ia pernah membela klub-klub seperti Schalke 04, Manchester City, dan FC Groningen.