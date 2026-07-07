'KNVB tidak mau berdiskusi dengan pelatih nasional idaman, mereka takut!'

Ronald Waterreus berpendapat bahwa KNVB enggan mendekati Sarina Wiegman untuk posisi pelatih kepala tim nasional Belanda, karena khawatir akan reaksi dari masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam kolomnya di De Limburger.

Setelah pengunduran diri Ronald Koeman, Direktur Sepak Bola Elite Nigel de Jong sedang gencar mencari penggantinya. Nama-nama seperti Pep Guardiola dan Peter Bosz menjadi bahan pembicaraan, sementara juga diketahui bahwa pembicaraan awal dengan Arne Slot telah dilakukan. Sarina Wiegman juga disebut-sebut, meskipun ia dikabarkan ‘tidak tertarik’ dengan posisi tersebut.

Namun, Waterreus berpendapat bahwa KNVB harus mencoba mendekati Wiegman. “Wiegman, yang lima kali dinobatkan oleh FIFA sebagai pelatih wanita terbaik di dunia, adalah pelatih tim nasional Oranje yang paling ideal,” kata mantan kiper PSV tersebut.

“Menurut saya, saatnya telah tiba untuk menunjuk Sarina Wiegman sebagai pelatih tim nasional. Saya bisa membayangkan beberapa dari kalian tersedak saat menyantap yogurt dengan muesli. Seperti ini: ‘Hah, seorang wanita sebagai pelatih tim pria kita yang paling memikat imajinasi? Apakah penulis tetap kami ini sudah gila, atau apa?’ Tenang saja, kok.”

Meskipun Waterreus sepenuhnya yakin dengan Wiegman, ia berpendapat bahwa KNVB sama sekali tidak mempertimbangkannya secara serius. “Pasti tidak akan terjadi. Karena takut pada kelompok media yang sangat konservatif di Zeist—yang jijik dengan pembaruan dan emansipasi (Bah, woke!)—direktur teknis Nigel de Jong kemungkinan besar bahkan tidak akan mau berdiskusi dengan Wiegman.”

“Faktanya, dia hampir tidak bisa mengabaikannya,” katanya. “Jadi, Nigel, tunjukkanlah dirimu sebagai ‘direktur teknis’ yang sama beraninya seperti dulu di lapangan sepak bola. Abaikan saja segelintir jurnalis populis yang masih hidup di era 70-an.”

“Jadilah progresif, tunjukkan keberanian, beranilah untuk berbeda dari yang lain. Tunjuk Wiegman sebagai pengganti Koeman,” demikian bunyi pesannya.