KNVB tetap diam mengenai akuisisi Vitesse

Ketidakpastian seputar masa depan Vitesse terus menjadi perbincangan hangat di Arnhem, namun dari Zeist, untuk saat ini masih belum ada kabar apa pun. KNVB telah menyatakan tidak akan memberikan pembaruan terkait kasus akuisisi tersebut.

Menurut KNVB, di balik layar memang sedang bekerja keras untuk menangani kasus ini, namun momen di mana ada tanda-tanda kesepakatan tampaknya masih jauh. "Kami sangat memahami perasaan para pendukung Vitesse. Dari luar, proses semacam ini terasa sangat lama. Jika sedikit atau tidak ada pembaruan yang dibagikan, seolah-olah tidak ada yang terjadi," kata KNVB kepada De Gelderlander.

Sementara itu, para pendukung klub asal Gelderland ini semakin gencar menyuarakan protes mereka melalui berbagai aksi yang kreatif dan keras. Dalam pertandingan melawan Jong Ajax, para penggemar setia menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan secara simbolis memberikan kartu merah kepada KNVB, dan kemudian juga menggantungkan spanduk protes dengan teks yang jelas di Zeist.

KNVB menekankan bahwa proses ini memang memakan waktu lama dan tidak mungkin mengambil keputusan terburu-buru dalam kasus sekelas ini. “Proses kompleks semacam ini harus dilalui dengan sangat hati-hati, sesuai dengan peraturan yang telah kita sepakati bersama di Belanda.”

Asosiasi tersebut untuk saat ini menolak memberikan gambaran mengenai fase saat ini dari berkas tersebut atau keberatan yang mungkin masih ada, sehingga tidak ada jadwal konkret menuju keputusan. Hal ini membuat pertanyaan tetap ada apakah akan ada kejelasan sebelum batas waktu krusial pada akhir Juni, yang hanya semakin meningkatkan ketegangan seputar struktur akuisisi di Arnhem.

Setelah kemenangan atas Jong FC Utrecht (0-3), tim Arnhem berada di puncak klasemen periode keempat. Jika Vitesse memenangkan periode keempat ini, mereka akan masuk ke babak playoff untuk memperebutkan tiket ke Eredivisie.



