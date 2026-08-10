Arne Slot ternyata jauh lebih dekat dengan jabatan pelatih tim nasional Belanda daripada yang selama ini diketahui. Menurut Youri Mulder, pelatih itu bahkan nyaris mencapai kesepakatan dengan KNVB dan sudah memikirkan John Heitinga sebagai asisten, sebelum pada saat-saat terakhir memutuskan untuk mundur.

Mulder mengungkap detail baru pada Senin malam di Rondo di Ziggo Sport soal pembicaraan antara Slot dan federasi sepak bola Belanda. “Mereka sebenarnya sudah mendapatkan Slot,” ujar mantan penyerang itu. “Dia sudah sangat jauh dan juga sudah memikirkan seorang asisten, Heitinga.”

Bahwa Slot pada akhirnya tidak akan menjadi pelatih timnas, sudah jelas pada akhir Juli. Saat itu, pelatih berusia 47 tahun tersebut mengatakan bahwa untuk sementara ia lebih memilih tetap aktif di sepak bola klub Eropa, tetapi menurut Mulder, sebelum itu kepindahan ke timnas Belanda justru tampak hampir sepenuhnya rampung.

“Pada saat terakhir, entah karena alasan apa, Slot mengatakan: tidak, saya tetap tidak melakukannya,” lanjut Mulder. “Namun dia memang sudah sangat dekat untuk menjadi pelatih timnas.”

Wytse van der Goot kemudian menyinggung bahwa perbedaan pandangan soal durasi kontrak mungkin memainkan peran. “Salah satu ceritanya adalah apakah itu akan menjadi dua atau empat tahun,” kata sang presenter.

Mulder sulit membayangkan bahwa hanya masa kontrak yang pada akhirnya menjadi faktor penentu. “Kalau memang begitu, itu justru akan lebih aneh. Apa yang salah dengan dua tahun? Dengan begitu Anda tidak terikat selama empat tahun dan setelah dua tahun bisa melihat lagi.”

Menurut Mulder, karena itu mungkin ada hal lain yang turut berperan dalam keputusan akhir Slot. “Saya rasa bukan hanya itu. Saya pikir pada satu titik dia berpikir: saya tetap tidak melakukannya.” Apa alasan pasti di balik perubahan sikap itu, Mulder pun tidak mengetahuinya.