KNVB menyambut baik penggunaan VAR meskipun ada 21 keputusan yang keliru

VAR membuat lebih sedikit kesalahan musim ini dibandingkan musim lalu, demikian kesimpulan Manajer Urusan Wasit Raymond van Meenen. Dalam wawancara dengan NOS, ia meninjau kembali musim Eredivisie dari sudut pandang wasit.

“Pada bulan September dan Oktober, terlalu banyak kesalahan yang terjadi, tetapi setelah itu situasinya membaik,” kata Van Meenen. Dalam 306 pertandingan, wasit video harus turun tangan sebanyak 105 kali. Dalam 84 kasus, hal itu akhirnya menghasilkan keputusan yang tepat.

“Kami senang dengan VAR, karena pembagian peran antara wasit dan VAR sebenarnya semakin baik. VAR lebih mampu menilai apakah wasit membuat kesalahan yang jelas, untuk kemudian turun tangan,” kata manajer urusan wasit tersebut.

Van Meenen mengumumkan pada Jumat bahwa musim ini terdapat 21 keputusan salah yang diambil oleh wasit, meskipun ada intervensi dari VAR. Angka tersebut 5 lebih sedikit dibandingkan musim sebelumnya: 26. Pada musim 2023/24, masih ada 37 kesalahan yang tidak diperbaiki oleh wasit video.

Perhatian besar pada Piala Dunia

Selama Piala Dunia di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, FIFA memperkenalkan tugas yang lebih luas bagi VAR. Mulai dari turnamen final, VAR diperbolehkan campur tangan dalam kasus tendangan sudut yang diberikan secara tidak tepat dan kartu kuning kedua yang diberikan secara tidak tepat. Selain itu, penundaan waktu juga ditangani dengan membatasi waktu untuk memulai kembali permainan dan saat pergantian pemain.

“Semua ini bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain, sehingga aturan-aturan ini perlu diterapkan,” jelas Van Meenen. Ia akan memantau Piala Dunia dengan cermat.

“Kami menantikan dengan penuh minat bagaimana aturan permainan baru tersebut diterapkan oleh wasit. Ada 104 pertandingan dan kami akan mengambil cuplikan-cuplikan terbaik untuk menyusun instruksi yang seragam dan baik untuk penerapan di Belanda dan Eropa,” pungkasnya.