KNVB mengumumkan keputusan terkait skorsing Guus Til setelah kartu merah

KNVB telah memberikan klarifikasi mengenai konsekuensi dari kartu merah yang diterima Guus Til dalam laga persahabatan internasional Belanda melawan Uzbekistan (menang 2-1). Gelandang PSV tersebut diusir dari lapangan pada menit-menit akhir setelah melakukan handball yang tidak disengaja.

Til masuk ke lapangan setelah jeda sebagai pengganti Frenkie de Jong dan terlibat dalam momen yang mencolok di menit-menit akhir. Bola secara tidak sengaja mengenai tangannya, setelah itu wasit awalnya membiarkan permainan berlanjut. Setelah intervensi VAR, insiden tersebut akhirnya dinilai sebagai menghalangi peluang mencetak gol yang jelas, yang berujung pada kartu merah langsung.

Setelah pertandingan, muncul ketidakpastian mengenai konsekuensi dari pengusiran tersebut. Til sempat khawatir akan skorsing pada pertandingan pertama Piala Dunia melawan Jepang.

Namun, kekhawatiran tersebut ternyata tidak beralasan. KNVB telah mengonfirmasi kepada ESPN bahwa Til memang dijatuhi skorsing satu pertandingan, tetapi skorsing tersebut hanya berlaku untuk pertandingan persahabatan. Kartu merah dalam pertandingan persahabatan hanya dapat mengakibatkan skorsing untuk pertandingan resmi jika terjadi pelanggaran berat, namun hal itu tidak terjadi dalam kasus ini.

Oleh karena itu, pelatih kepala Ronald Koeman tetap dapat mengandalkan Til dalam pertandingan pembuka Oranje di Piala Dunia. Gelandang tersebut akan menjalani skorsing satu pertandingan pada pertandingan persahabatan internasional Belanda berikutnya.