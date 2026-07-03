KNVB mengambil keputusan drastis setelah drama Piala Dunia

KNVB mengumumkan pada Jumat sore bahwa mereka akan melaporkan ke polisi pihak-pihak yang telah melakukan tindakan rasis terhadap para pemain Timnas Belanda di media sosial. Asosiasi tersebut ingin memberikan sinyal yang jelas melalui langkah ini.

Timnas Belanda bertanding melawan Maroko pada babak 16 besar Senin malam. Setelah 120 menit pertandingan yang menegangkan, masih belum ada pemenang, sehingga adu penalti harus menentukan hasilnya. Kedua tim tampil kurang akurat dalam adu penalti tersebut, namun Oranje akhirnya harus mengakui kekalahan. Tendangan Justin Kluivert membentur tiang gawang, tendangan Quinten Timber melebar, dan tendangan Crysencio Summerville berhasil dihalau.

Setelah pertandingan, Kluivert, Timber, dan Summerville menerima banyak komentar kebencian di media sosial. Ketiga pemain tersebut juga menjadi sasaran perlakuan rasis. Mereka kemudian memutuskan untuk membatasi atau bahkan menonaktifkan sepenuhnya fitur komentar di akun mereka.

Menurut KNVB, pekan lalu terdapat beberapa laporan ujaran rasis yang dilaporkan ke Meld.OnlineDiscriminatie.nl (MOD). Asosiasi tersebut bekerja sama erat dengan organisasi tersebut untuk kampanye ‘Diskriminasi = Tidak Ada Peluang’.

MOD saat ini sedang menyelidiki apakah laporan-laporan tersebut dapat dijerat secara hukum. Setelah itu, langkah-langkah lanjutan dapat diambil, seperti menghapus komentar atau akun, atau mengajukan laporan ke pihak berwenang.

“Kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk dilaporkan kini diserahkan melalui KNVB kepada Kejaksaan Agung, yang telah dihubungi oleh KNVB,” kata asosiasi tersebut. Atas nama KNVB, Ketua Asosiasi Frank Paauw akan mengajukan laporan tersebut.

Dengan langkah ini, KNVB ingin mengirimkan sinyal yang jelas. “Sayangnya, tidak mungkin untuk sepenuhnya mendeteksi dan menindak setiap komentar rasis, tetapi KNVB ingin mengirimkan sinyal yang sangat jelas: ada batas-batas yang harus dihormati, dan bagi siapa pun yang melanggar batas-batas tersebut, akan ada konsekuensinya.”