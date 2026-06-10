KNVB mengakhiri skenario Harry Styles dan mengambil tindakan

KNVB mengumumkan pada hari Rabu bahwa aturan terkait babak play-off dan penggunaan stadion akan sedikit diubah. Asosiasi sepak bola ini ingin mencegah terulangnya insiden seperti yang menimpa Harry Styles dan juga menyesuaikan format babak play-off di Divisi Keuken Kampioen, demikian disampaikan Jan de Jong, direktur umum Eredivisie CV, kepada ESPN.

De Jong mengatakan bahwa babak play-off akan diubah dan beberapa perubahan akan diterapkan, sesuatu yang dibahas setiap akhir musim. "Untuk menghindari kesalahpahaman: setiap tahun, dewan kompetisi harus menentukan bagaimana babak play-off akan berlangsung," katanya.

Dia mengatakan bahwa babak playoff KKD akan kembali ke format lama. "Tahun depan, tim peringkat keenam belas dari VriendenLoterij Eredivisie akan kembali masuk ke babak semifinal. Itu bisa dilakukan, karena kami memiliki waktu yang cukup. Tahun berikutnya ada lagi Kejuaraan Eropa, lalu kami akan meninjaunya kembali."

Musim ini, tim peringkat keenam belas, FC Volendam, masih lolos ke final. Namun, tim asuhan Rick Kruys tidak mampu mengalahkan Willem II. Tim asal Tilburg itu terlalu kuat di final setelah adu penalti.

Perubahan juga diterapkan dalam babak play-off untuk kompetisi Eropa. Ajax harus menjalani babak play-off di stadion Volendam, karena Johan Cruijff ArenA sedang digunakan untuk konser Harry Styles. Aturan tersebut juga akan diperketat.

"Minggu lalu, dalam rapat para pemilik klub, kami memutuskan bahwa setiap klub di Eredivisie pada prinsipnya harus memiliki stadion yang tersedia mulai dari Johan Cruijff Schaal hingga pertandingan terakhir di babak play-off," kata De Jong. "Jika hal itu tidak terpenuhi, maka Anda bisa kehilangan hak tuan rumah di babak play-off Eropa."

Namun, Anda tetap dapat mencari alternatif dan melihat apakah bisa pindah ke tempat lain, tetapi hal itu juga diatur oleh aturan. "Anda dapat mencari alternatif, yang memerlukan persetujuan dari dewan kompetisi. Jika dewan kompetisi tidak memberikan persetujuan, maka Anda akan kehilangan hak tuan rumah dan harus bermain sebagai tim tamu."

"Klub memang memiliki kemungkinan untuk mencari alternatif, tetapi hal itu harus dilakukan sebelum 1 Januari."