KNVB menanggapi 'kekalahan sengaja' FC Den Bosch: 'Kami mengharapkan...'

KNVB tidak khawatir mengenai hasil akhir Divisi Keuken Kampioen pada Jumat malam, demikian disampaikan asosiasi sepak bola tersebut kepada Algemeen Dagblad. Diperkirakan FC Den Bosch akan tetap berjuang untuk meraih kemenangan saat menghadapi ADO Den Haag.

Karena tim asal Den Bosch ini berhasil meraih satu poin saat melawan Jong FC Utrecht pada hari Senin, posisi kesembilan tidak akan terlewatkan lagi. Posisi tersebut berpotensi memberikan hak untuk berpartisipasi dalam babak play-off demi promosi.

Hal itu hanya terjadi jika tiket play-off terakhir tidak ditentukan berdasarkan klasemen periode. Jika peringkat satu dan dua dari periode keempat sudah dipastikan promosi atau lolos ke play-off, tiket tersebut akan diberikan kepada tim peringkat kesembilan di seluruh kompetisi.

Dengan mengetahui hal itu, Den Bosch harus berharap agar Vitesse (saat ini peringkat ketiga periode) tetap berada di bawah Willem II (sudah pasti lolos ke babak play-off) dan ADO Den Haag (sudah pasti promosi) dalam klasemen periode. Dan kebetulan sekali, Den Bosch akan bertanding melawan juara dari Den Haag pada putaran terakhir.

Den Bosch tentu diuntungkan jika kalah dari ADO, tapi itu tak berarti tim asal Brabant ini akan menyerah begitu saja pada Jumat mendatang. “Kami tidak akan kalah begitu saja,” kata pelatih Ulrich Landvreugd pada Senin malam di ESPN.

“Kami selalu mengincar kemenangan, titik. Mulai Selasa kami akan melihat bagaimana cara mewujudkannya. Pada akhirnya, kami ingin menang hari ini, sehingga kami bisa menekan Roda dan RKC. Sekarang skenario yang berbeda.”

KNVB mempercayai pernyataan tim asal Den Bosch tersebut. “Kami mengharapkan bahwa setiap tim yang berpartisipasi dalam pertandingan ingin memenangkan pertandingan tersebut. Selain itu, kami tidak dapat berspekulasi lebih jauh mengenai situasi ini.”