KNVB memprioritaskan Ronald Koeman dalam pembagian tiket Piala Dunia

Mike Verweij merasa heran dengan kebijakan KNVB terkait pembagian tiket untuk Piala Dunia. Wartawan De Telegraaf ini mengungkapkan bahwa pelatih kepala Ronald Koeman menerima jauh lebih banyak tiket daripada anggota staf tim nasional Belanda lainnya.

Dalam sebuah video dari markas KNVB, Verweij membahas, antara lain, absennya Justin Bijlow. Keputusan timnas Belanda untuk berangkat ke Piala Dunia dengan tiga kiper, bukan empat, didasari pertimbangan finansial. Sebenarnya, pelatih kepala Ronald Koeman ingin membawa kiper tambahan untuk sesi latihan, namun hal itu dianggap terlalu mahal oleh KNVB.

Bart Verbruggen, Mark Flekken, dan Robin Roefs akan menjadi trio penjaga gawang Oranje musim panas ini. Bijlow semula dijadwalkan untuk melengkapi trio tersebut menjadi kuartet, namun rencana itu batal.

''Itu masalah keuangan,'' kata Koeman,'' jelas Verweij sekali lagi. ''Lagipula, KNVB memang bukan yang paling dermawan. Itu adalah Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda, tapi mereka tidak terlalu dermawan.''

Verweij menjelaskan mengapa ia berpikiran demikian. ''Karena saya mengerti bahwa semua staf hanya mendapat satu tiket untuk semua pertandingan Piala Dunia. Dan pelatih kepala mendapat empat tiket. Sisanya harus mereka beli sendiri,'' ungkap penggemar timnas Belanda yang terkejut itu.

“Pada dasarnya, tidak mungkin keuangan menjadi penghalang untuk membawa kiper keempat,” tambah Verweij. “Dan yang juga tidak masuk akal bagi saya adalah kiper keempat tidak masuk dalam daftar cadangan. Dan seperti Lutsharel Geertruida dan Ian Maatsen, dia seharusnya ikut berlatih.”

''Sepertinya Justin Bijlow telah mengatakan: cari saja yang lain. Dia harus tetap bugar, karena dia masih bisa ke Piala Dunia. Tapi mengapa dia tidak ada di sini, itu adalah teka-teki bagi saya,'' demikian kesimpulan pengamat Oranje dari surat kabar pagi tersebut.