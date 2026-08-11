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KNVB langsung mengulurkan tangan kepada NEC setelah kemenangan atas Olympiakos

NEC Nijmegen vs Olympiakos Piraeus
NEC Nijmegen
Olympiakos Piraeus
Champions League Qualification
D. Schreuder

Dick Schreuder sangat bahagia dengan kemenangan NEC atas Olympiakos (2-1) pada babak kualifikasi ketiga Liga Champions. Sang pelatih berbicara seusai laga kepada Ziggo Sport

“Itu sangat menegangkan dari pinggir lapangan, saya juga sepertinya melakukan beberapa hal gila. Tapi saya sangat bangga kepada tim ini,” kata Schreuder mengawali. “Langsung lanjut ke babak berikutnya.” 

“Benar-benar ada dorongan untuk ingin menang, itu yang saya lewatkan Sabtu lalu. Mereka menebusnya hari ini. Sangat disayangkan gol Kaj dianulir, kalau tidak kami bahkan tidak perlu bermain sampai perpanjangan waktu. Tapi saya sangat bangga, tentu saja.” 

Jadwal yang sangat berat, dengan dua pertandingan per pekan, sebelumnya sudah sering dibahas. Kini setelah NEC melaju ke babak berikutnya dan sepakbola Liga Champions benar-benar dipertaruhkan, topik itu kembali mencuat. Schreuder mengungkapkan bahwa klub asal Nijmegen itu mungkin akan mendapat sedikit bantuan dari KNVB. 

“Saya mendengar sesuatu dari salah satu asisten saya bahwa pertandingan itu kemungkinan tidak akan dimainkan,” ujar Schreuder, mengacu pada duel Eredivisie melawan Excelsior pada Sabtu, 22 Agustus, tepat di antara dua laga menghadapi Bodø/Glimt. “Mungkin ini buruk, tapi saya juga sama sekali tidak memikirkan itu.” 

Eredivisie
Willem II crest
Willem II
WII
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Super League
Olympiakos Piraeus crest
Olympiakos Piraeus
OLY
Atromitos crest
Atromitos
ATR

“Saya benar-benar melihatnya dari pertandingan ke pertandingan,” lanjut Schreuder. “Saya melihat siapa yang besok ada di lapangan dan siapa yang harus saya dorong keluar untuk bisa berada di lapangan. Untuk memastikan mereka kembali bugar saat kick-off pada hari Sabtu.” 

Sabtu mendatang, NEC tampaknya tetap akan bermain, yakni untuk laga tandang melawan Willem II. Akhir pekan lalu, laga pembuka musim melawan Telstar justru berakhir mengecewakan dengan kekalahan 1-2.

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