KNVB langsung berbalik 180 derajat setelah 'dampak pemberitaan' mengenai Dieperink

KNVB telah menarik Rob Dieperink dari pertandingan antara NEC dan Go Ahead Eagles, demikian dilaporkan De Telegraaf. Ia semula dijadwalkan bertugas sebagai VAR dalam laga VriendenLoterij Eredivisie tersebut, namun digantikan oleh Clay Ruperti. Menurut asosiasi sepak bola Belanda, keputusan ini diambil karena dampak pemberitaan mengenai penangkapannya.

Wasit asal Belanda dan ofisial VAR internasional tersebut ditahan setelah pertandingan Conference League antara Crystal Palace dan Fiorentina di London atas dugaan tiga tindak pidana, termasuk pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki di bawah umur. Saat ini, semua tuduhan terhadap Dieperink telah dibatalkan oleh kepolisian London karena kurangnya bukti.

Keputusan KNVB ini cukup mengejutkan, mengingat sebelumnya asosiasi tersebut telah menyampaikan kepada De Telegraaf bahwa mereka tidak melihat alasan apa pun untuk mencabut penunjukan Dieperink dari pertandingan tersebut.

“Rob Dieperink telah memberikan kerja sama penuh sejak awal dan terbuka kepada KNVB. Berdasarkan semua informasi yang tersedia, kami tidak melihat alasan untuk tidak menunjuknya sebagai wasit dalam pertandingan di kompetisi Belanda,” kata asosiasi tersebut pada Jumat lalu.

Dieperink juga menanggapi situasi ini. “Saya sangat sedih karena dituduh secara tidak adil,” katanya kepada De Telegraaf. “Tuduhan tersebut telah dibantah dan kasus ini telah dihentikan setelah penyelidikan yang memadai dan mendalam. Sangat disayangkan bahwa FIFA telah memutuskan untuk tidak menunjuk saya lagi untuk Piala Dunia.”

Pada 9 April, Dieperink bertugas sebagai VAR dalam pertandingan perempat final antara Crystal Palace dan Fiorentina. Menurut laporan The Sun, 'seorang pejabat UEFA' dilaporkan telah berinteraksi dengan seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun di hotel dan mencoba membawanya ke kamarnya. Dalam insiden tersebut, dilaporkan juga terjadi kontak fisik yang tidak pantas.

Selama pertandingan, pemuda tersebut melapor ke polisi. Saat kembali ke hotel, Dieperink ditangkap di hadapan pejabat UEFA lainnya. Pria asal Belanda itu dibawa untuk diinterogasi dan kemudian dibebaskan sementara penyelidikan dilanjutkan.

Dari korespondensi antara pengacara Dieperink dan kepolisian London, terungkap bahwa dua tuduhan segera dicabut, demikian dikonfirmasi De Telegraaf setelah memeriksa dokumen tersebut. Tuduhan tersebut berkaitan dengan komunikasi seksual dengan anak di bawah umur dan kepemilikan foto atau foto palsu anak di bawah umur. Tuduhan ketiga, dugaan pelecehan seksual, juga kemudian dihentikan karena kurangnya bukti.

Menurut laporan, Dieperink langsung bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan dan segera menyerahkan ponsel serta laptopnya kepada pihak berwenang. KNVB diberitahu tak lama setelah insiden tersebut dan memutuskan untuk tetap menugaskan dia pada pertandingan di Belanda.

Secara internasional, masalah ini memiliki konsekuensi besar bagi Dieperink. FIFA memutuskan untuk tidak membawa Dieperink – yang biasanya menjadi VAR tetap wasit Danny Makkelie – ke Piala Dunia di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Federasi Sepak Bola Dunia tersebut menyatakan hanya ingin menggunakan ofisial dengan reputasi yang tak tercela. Akhirnya, orang Prancis Willy Delajod ditambahkan sebagai VAR tambahan ke dalam daftar ofisial.