KNVB ingin memperkenalkan Reiziger, tetapi satu orang menggagalkannya

KNVB pada Minggu pekan lalu menggelar pembicaraan yang sangat produktif dengan Michael Reiziger di Zeist. Federasi itu tampak akan segera memperkenalkannya sebagai pelatih baru timnas Belanda, tetapi sejak itu Reiziger tak lagi mendengar kabar apa pun, demikian diketahui Voetbal International.

Dalam rekonstruksi sepanjang pekan lalu, VI membeberkan bahwa setelah pembicaraan dengan Nigel de Jong dan Clarence Seedorf, Reiziger nyaris mencapai kesepakatan dengan KNVB, setelah pembicaraan dengan Arne Slot tidak menghasilkan apa-apa.

Mantan pelatih Feyenoord dan AZ itu ingin menandatangani kontrak selama dua tahun, dan itu bukan opsi bagi KNVB. Slot bahkan sudah menyusun staf teknis idealnya dan membuat rencana untuk timnas Belanda.

Meski begitu, KNVB tetap pada pendiriannya dan kontrak dua tahun tidak bisa dibicarakan. Federasi kemudian bergerak cepat dan nyaris mencapai kesepakatan dengan Reiziger, sampai Louis van Gaal pada Selasa siang mengajukan lamaran secara terbuka.

De Telegraaf melaporkan bahwa Van Gaal terbuka untuk periode keempat sebagai pelatih timnas. Mantan manajer Bayern München, Manchester United, dan Ajax itu merasa dirinya ‘lebih bugar dari sebelumnya’.

Sejak pemberitaan De Telegraaf, terjadi keheningan total dari pihak KNVB kepada Reiziger. Pelatih Jong Oranje itu kini sudah lebih dari sepekan tidak lagi mendengar apa pun dari KNVB setelah pembicaraan yang produktif tersebut.

Menurut VI, Reiziger kini pasti hanya bisa duduk di rumah dengan penuh ketidakpercayaan. Ia tahu bahwa opini publik tidak berpihak kepadanya, dan sikap ragu-ragu KNVB tidak membantu. "Reiziger adalah korban dari proses KNVB," tutup media tersebut.