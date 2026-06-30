KNVB ingin memperkenalkan pengganti Ronald Koeman 'secepatnya'

Direktur Sepak Bola Profesional Marianne van Leeuwen dan Direktur Sepak Bola Elite Nigel de Jong dari KNVB telah menanggapi pengunduran diri Ronald Koeman. De Jong menegaskan bahwa pencarian pelatih timnas baru harus dilakukan dengan 'sedikit tergesa-gesa', yang berkaitan dengan Nations League yang akan dimulai kembali pada bulan September.

Setelah kekalahan memalukan Belanda dari Maroko (1-1, adu penalti), Koeman mendapat hujan kritik terkait gaya permainan defensifnya (5-2-3). Maroko mendominasi hampir sepanjang pertandingan, namun secara taktis tidak ada perubahan yang signifikan dari tim Oranje, yang akhirnya kalah secara pantas.

Koeman memberi isyarat tentang keputusannya untuk mundur setelah pertandingan tersebut, dan hal itu menjadi jelas pada Selasa malam. “Ronald telah bekerja dengan penuh dedikasi selama beberapa tahun terakhir dan memberikan kontribusi penting bagi timnas Belanda. Atas nama KNVB, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadanya,” kata De Jong.

“Evaluasi yang telah diumumkan setelah Piala Dunia kini telah dimulai. Dalam proses tersebut, tentu saja kami juga akan mempertimbangkan lowongan posisi pelatih kepala. Bahwa Ronald akan berhenti setelah Piala Dunia ini, merupakan salah satu skenario yang telah kami pertimbangkan.”

“Dengan dimulainya UEFA Nations League pada bulan September, kami menyadari bahwa ada sedikit urgensi, namun pada saat yang sama kami akan mengambil waktu yang diperlukan untuk secara cermat menentukan pilihan yang tepat.” Siapa saja yang masuk dalam pertimbangan sebagai calon pengganti Koeman, untuk saat ini masih belum jelas. Nations League akan dimulai bagi Oranje pada 24 September dengan pertandingan kandang melawan Jerman.

Van Leeuwen menyampaikan apresiasinya kepada Koeman, yang memimpin tim dalam 64 pertandingan internasional resmi selama dua periode. Puncaknya adalah saat tim ini mencapai semifinal di Kejuaraan Eropa 2024. Saat itu, Inggris terbukti sedikit lebih unggul dalam perjalanan menuju final. Di balik layar, Koeman harus menghadapi situasi keluarga yang menyedihkan. Istrinya, Bartina, menderita kanker payudara kronis.

“Ronald telah memberikan segalanya untuk timnas Belanda, bahkan di masa-masa yang penuh tantangan secara pribadi baginya,” kata Van Leeuwen. “Ia selalu bersikap dengan penuh martabat dan profesionalisme, serta menjadi duta besar yang luar biasa bagi timnas Belanda.”

“Saat ini, hal itu terutama patut disyukuri. Atas nama KNVB, kami mengucapkan semoga yang terbaik bagi Ronald, istrinya, dan keluarganya di masa depan,” kata Van Leeuwen. Dalam pesan perpisahannya, Koeman mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Oranje dan semua klub tempat ia pernah bekerja. Dengan demikian, tampaknya mantan bek andalan ini tidak akan kembali lagi sebagai pelatih.