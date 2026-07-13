KNVB harus bertindak cepat: Guardiola adalah kandidat terkuat di tempat lain

Pep Guardiola berada di urutan teratas daftar Federasi Sepak Bola Italia, demikian dilaporkan La Gazzetta dello Sport. Negara tersebut sedang mencari pelatih kepala untuk jangka panjang, setelah hengkangnya Gennaro Gattuso.

Italia mengalami kegagalan memalukan pada Maret lalu karena kembali gagal lolos ke Piala Dunia. Negara di Eropa Selatan ini juga absen pada ajang Piala Dunia 2022 di Qatar dan 2018 di Rusia.

Kini, setelah tiga kali berturut-turut gagal lolos ke turnamen final dunia, federasi tersebut sedang mencari nama besar untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Italia.

Guardiola adalah kandidat impian untuk tugas ini, menurut surat kabar olahraga tersebut. Ia memimpin daftar calon pelatih Italia, yang juga mencakup Antonio Conte dan Roberto Mancini.

Asosiasi Sepak Bola Italia telah melakukan pembicaraan dengan Conte. Kontrak senilai empat juta euro per tahun telah disiapkan untuknya hingga Piala Dunia 2030.

Namun, Italia tetap berharap Guardiola akan datang. Pelatih asal Catalunya itu memperoleh gaji sebesar 25 juta euro per tahun saat membela Manchester City. Federasi tidak mampu menawarkan jumlah sebesar itu, namun mereka tetap akan mencoba.

Mereka yakin bahwa Guardiola termotivasi oleh tantangan, dan itulah yang bisa ditawarkan oleh tim nasional Italia kepadanya. Direktur teknis Leonardo akan mencoba meyakinkannya.

Guardiola juga sering dikaitkan dengan posisi sebagai pelatih tim nasional Belanda. Mantan manajer FC Barcelona dan Bayern München ini pernah mengatakan bahwa ia ingin menjadi pelatih timnas Oranje karena pengaruh Johan Cruijff.