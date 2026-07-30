KNVB harus benar-benar khawatir: Arne Slot juga merupakan kandidat utama mutlak di tempat lain

Arne Slot menjadi kandidat untuk menggantikan Matthias Jaissle di klub Arab Saudi Al-Ahli, demikian ditulis jurnalis Inggris yang biasanya dapat dipercaya, Ben Jacobs.

Klub dari Timur Tengah itu sudah tanpa pelatih sejak Kamis. Jaissle dalam waktu sangat dekat akan menandatangani kontrak dengan Newcastle United.

Eddie Howe, yang sebelumnya memimpin selama lima tahun di Inggris utara, memutuskan pada Kamis pagi untuk menyerahkan kontraknya.

Pengunduran diri yang diajukan itu pun langsung berdampak pada Slot, yang kini tiba-tiba berada di urutan teratas daftar keinginan sebuah klub.

Slot, yang sebelumnya pada musim panas ini sudah menolak tawaran Fulham, juga sedang berdiskusi dengan KNVB mengenai peran sebagai pelatih tim nasional Belanda.

Mantan pelatih antara lain Feyenoord dan Liverpool itu ingin menandatangani kontrak di Zeist hingga Piala Eropa 2028, sementara KNVB ingin ia bertahan hingga Piala Dunia 2030.



