Legenda Barcelona asal Belanda, Patrick Kluivert, berpendapat bahwa tim Catalan tersebut tidak mengalami krisis di posisi penyerang murni, sambil menyoroti bahwa pemain Barcelona B asal Mesir, Hamza Abdelkarim, membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

Kluivert mengatakan dalam wawancara dengan Koora, "Saya tidak berpikir Barcelona mengalami krisis di posisi penyerang utama, dengan adanya Robert Lewandowski dan Ferran Torres."

Mengenai kabar yang mengaitkan penyerang Polandia itu dengan kepergiannya dari Barça pada akhir kontraknya di musim panas, Kluivert berkomentar, "Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tetapi jika dia pergi, tim pasti membutuhkan penyerang baru."

Dan mengenai apakah ia memperkirakan putranya, Shane Kluivert dan Hamza Abdulkarim, duo Barcelona B, akan mendapat kesempatan di tim utama, ia berkata, "Memang benar putraku kadang-kadang bermain sebagai penyerang tengah, namun ia lebih merupakan sayap daripada penyerang murni, sementara Hamza adalah penyerang murni tapi ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi."

Mantan penyerang Belanda itu menjelaskan, "Periode persiapan untuk musim depan akan sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada mereka berdua, jika memungkinkan, agar bisa tampil bersama tim utama, dan di musim depan tidak ada yang tahu siapa yang bisa bergabung dengan tim utama."

Hamza Abdel Karim tampil gemilang dan memimpin tim muda Barcelona meraih gelar liga, setelah mengalahkan Monte Carlo dengan skor 9-0 pada Minggu malam, di mana penyerang Mesir itu mencetak hat-trick dalam waktu 15 menit.

Kluivert dalam wawancara dengan Koora: Kejadian di final Maroko dan Senegal "aneh".. Marmoush adalah rekrutan hebat bagi Barcelona.. dan mengapa Salah tidak bergabung?