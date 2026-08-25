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Siep Engelen

Diterjemahkan oleh

Klub top Belanda menanyakan Etienne Vaessen

Transfers
FC Groningen
Feyenoord
E. Vaessen

Meski belum lama ini Etienne Vaessen memperpanjang kontraknya di FC Groningen, ia tetap menjadi opsi menarik bagi klub-klub papan atas Belanda. Menurut Voetbal International, Feyenoord baru-baru ini telah menanyakan soal kiper berusia 31 tahun itu.

Namun, transfer tersebut tidak akan mudah. Di Feyenoord, Vaessen kemungkinan akan diproyeksikan sebagai kiper cadangan, sementara saat ini ia merupakan pemain yang sangat dihargai dalam tim asuhan Dick Lukkien.

Tjark Ernst sudah didatangkan pada musim panas ini sebagai kiper utama Feyenoord. Ia harus menggantikan Timon Wellenreuther, yang pindah ke VfL Wolfsburg.

Jurnalis Joost Blaauwhof bahkan menyebut kemungkinan transfer Vaessen sebagai ‘tugas yang mustahil’. Setidaknya untuk bursa transfer kali ini. Musim panas mendatang, ceritanya mungkin akan berbeda.

Sebab, Vaessen memiliki klausul dalam kontraknya yang membuatnya bisa pergi dengan ‘nilai kecil’. Vaessen baru-baru ini memperpanjang kontraknya di Groningen hingga pertengahan 2029.

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Vaessen bergabung secara gratis pada 2024 dari RKC Waalwijk, klub tempat ia mencatatkan tidak kurang dari 210 penampilan di bawah mistar.

Di Groningen pun ia dengan cepat menjadi sosok inti dan juga sangat berharga dalam membangun permainan tim. Musim ini, ia sudah berperan dalam terciptanya beberapa gol.

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